Trump'ı Hafter konusunda MBS ve Sisi ikna etmiş

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ı Libya'da General Halife Hafter'i desteklemesi konusunda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ikna ettiği ileri sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve bir Amerikalı ile iki Suudi yetkiliye dayandırılan haberde, Trump ile MBS ve Sisi arasındaki Libya trafiği aktarıldı.

Haberde, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) kendileri için "rakip" gören MBS ile Sisi'nin, Beyaz Saray nezdinde son dönemde girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

- 9 Nisan'da Trump ile görüşmüşler

9 Nisan'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşen Sisi'nin, Trump'tan General Hafter'i desteklemesini istediği bildirildi. Söz konusu görüşmelere vakıf Amerikalı yetkilinin, aynı gün Trump ile telefonda konuşan MBS'nin de benzer şekilde General Hafter'e destek istediğini söylediği belirtildi.

Haberde, MBS'nin Trump'ı, "Tripoli'deki yönetimin DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğunu" söyleyerek ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.