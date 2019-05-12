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Trump'ı Hafter konusunda MBS ve Sisi ikna etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ı Libya'da General Halife Hafter'i desteklemesi konusunda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ikna ettiği öne sürüldü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ı Libya'da General Halife Hafter'i desteklemesi konusunda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ikna ettiği ileri sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve bir Amerikalı ile iki Suudi yetkiliye dayandırılan haberde, Trump ile MBS ve Sisi arasındaki Libya trafiği aktarıldı.

Haberde, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) kendileri için "rakip" gören MBS ile Sisi'nin, Beyaz Saray nezdinde son dönemde girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

- 9 Nisan'da Trump ile görüşmüşler

9 Nisan'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşen Sisi'nin, Trump'tan General Hafter'i desteklemesini istediği bildirildi. Söz konusu görüşmelere vakıf Amerikalı yetkilinin, aynı gün Trump ile telefonda konuşan MBS'nin de benzer şekilde General Hafter'e destek istediğini söylediği belirtildi.

Haberde, MBS'nin Trump'ı, "Tripoli'deki yönetimin DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğunu" söyleyerek ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

MBS ile Sisi'nin açıklamalarıyla ikna olduğu belirtilen Trump, 15 Nisan'da Hafter ile telefonda görüşmüştü.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olarak 19 Nisan'da yazılı bir açıklama yapılarak, "Başkan Donald Trump, 15 Nisan 2019'da, devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı temin etme gerekliliğini ele almak üzere Mareşal Halife Hafter ile görüştü." ifadesi kullanmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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