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Trump’ı ihbar edenin CIA ajanı olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile tartışmalı telefon konuşmasıyla ilgili şikayette bulunan ihbarcının, Merkezi İstihbarat Ajanı (CIA) olduğu iddia edildi.ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’nin telefon konuşmasıyla ilgili şikayette bulunan ihbarcının, Merkezi İstihbarat Ajanı (CIA) olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile tartışmalı telefon konuşmasıyla ilgili şikayette bulunan ihbarcının, Merkezi İstihbarat Ajanı (CIA) olduğu iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’nin telefon konuşmasıyla ilgili şikayette bulunan ihbarcının, Merkezi İstihbarat Ajanı (CIA) olduğu belirtildi. İddiayı gündeme getiren New York Times’a göre bireyin kimliğini bilen sadece üç kaynak var. İhbarcının bir noktada Beyaz Saray’da çalıştığı, şikayette bulunduktan sonra CIA’ya geri döndüğü kaydedildi. İhbarcının avukatları, The New York Times’a müvekkillerinin CIA için çalıştığını doğrulamadı. Ancak onun hakkında herhangi bir bilgi yayınlamanın tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu. CIA’nın de bu konuda yorum yapmayı reddettiği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili ortaya çıkan bir şikayet Ağustos ayından beri Temsilciler Meclisi’nde tartışma konusu oldu. Demokrat Parti’nin, Trump aleyhine yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma talebinde bulunması ise gerginliği artırdı. Bu iddialar ışığında belgenin bir versiyonunu yayınladı. Görevden alınmasına kadar gidebilecek bu dava için Trump, 2020 seçimleri öncesinde kendisine ve cumhuriyetçi partiye karşı bir cadı avı olarak niteledi.
Öte yandan Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Joseph Maguire, Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelensky arasında 25 Temmuz’da gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili ihbarcı şikayetiyle ilgili olarak, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’ne ifade verdi. Fakat ihbarcının kimliğini açıklamayı reddetti.

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