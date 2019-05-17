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Trump'ın 2018 yılındaki geliri 434 milyon dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıkladı - ABD liderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu ortaya çıktı - Trump 2018'de Washington'daki "Trump International Hotel'den" 40,8 milyon dolar elde etti - Gelir beyanında, Florida'daki Mar-a-Lago Oteli'nin ise geçen yıl 22,7 milyon dolar gelir getirdiği bilgisine de yer verildi - ABD Başkanının en az 315 milyon dolar borcu olduğu tespit edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında en az 434 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıkladı ve ABD liderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu belirlendi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı belgede Trump'ın Washington’daki "Trump International Hotel'den" 40,8 milyon dolar elde ettiği vurgulandı. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago Oteli'nin ise geçen yıl 22,7 milyon dolar gelir getirdiği belgedeki bilgiler arasında yer aldı.

Trump'ın gelirinin 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolar düştüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Donald Trump, 2017 gelir beyanında 450 milyon dolar kazanç sağladığını beyan etmişti.

- En az 315 milyon borç

Beyaz Saray’ın açıkladığı belgede dikkat çeken bir detay da Trump’ın borçları oldu. ABD Başkanı'nın en az 315 milyon dolar borcu olduğu tespit edilirken, 5 kalem borcun "50 milyon dolar ve üzeri" diye ifade edilmesi borcun gerçek toplamının hesaplanmasını imkansız kılıyor.

Trump’ın gelir beyanı, vergi iadesi beyanlarını vermemesi üzerine süren tartışmanın tekrar alevlendiği bir ortamda geldi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, ABD liderine cumaya kadar 6 yıllık vergi iadesi beyanlarını kongre ile paylaşması için süre vermişti.

Trump, göreve geldikten sonra başkanlık teamüllerine aykırı olarak özel sektördeki ticari menfaatlerinden el çekmemiş, ancak şirketlerinin yönetimini oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a devretmişti.

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