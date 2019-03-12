Trump'ın 2020 bütçesinde nükleer savaş başlığı detayı

WASHINGTON (AA) - ABD Enerji Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinde, ülke yönetiminin 2018'de Nükleer Durum İnceleme Belgesi ışığında geliştirdiği "düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı" üretiminin 2020 mali yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı "Daha İyi Bir Amerika İçin Bütçe" başlıklı bakanlıkların bütçe özetleri raporunda, geçen yıl Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ndeki düşük tesirli nükleer savaş başlıklarının üretilmesine ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bütçede "daha sınırlı ve esnek bir nükleer caydırıcılığı" desteklemek üzere kaynak ayırdığına vurgu yapılan raporda, "Bütçe, modern, güçlü, güvenli ve etkili olması için nükleer silah stokuna yönelik yatırımı artırıyor. Özellikle, bu bütçe W76-2 savaş başlıklarının geliştirme ve üretimini tamamlıyor." ifadesi yer aldı.

Yüksek tesirli nükleer silahların modernizasyonuna ilişkin de "B61-1" ve "W88" savaş başlıklarının üretimine başlanacağı ve "W80-4" ile "W87-1" nükleer savaş başlıklarının geliştirilmesine devam edildiği aktarıldı.