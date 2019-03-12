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Trump'ın 2020 bütçesinde nükleer savaş başlığı detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinde, geçen yıl geliştirilen "düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı" üretiminin mali yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi - Yüksek tesirli nükleer silahların modernizasyonuna ilişkin ise "B61-1" ve "W88" savaş başlıklarının üretimine başlanacağı, "W80-4" ile "W87-1" nükleer savaş başlıklarının da geliştirilmesinin devam edeceği vurgulandı

WASHINGTON (AA) - ABD Enerji Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinde, ülke yönetiminin 2018'de Nükleer Durum İnceleme Belgesi ışığında geliştirdiği "düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı" üretiminin 2020 mali yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı "Daha İyi Bir Amerika İçin Bütçe" başlıklı bakanlıkların bütçe özetleri raporunda, geçen yıl Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ndeki düşük tesirli nükleer savaş başlıklarının üretilmesine ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bütçede "daha sınırlı ve esnek bir nükleer caydırıcılığı" desteklemek üzere kaynak ayırdığına vurgu yapılan raporda, "Bütçe, modern, güçlü, güvenli ve etkili olması için nükleer silah stokuna yönelik yatırımı artırıyor. Özellikle, bu bütçe W76-2 savaş başlıklarının geliştirme ve üretimini tamamlıyor." ifadesi yer aldı.

Yüksek tesirli nükleer silahların modernizasyonuna ilişkin de "B61-1" ve "W88" savaş başlıklarının üretimine başlanacağı ve "W80-4" ile "W87-1" nükleer savaş başlıklarının geliştirilmesine devam edildiği aktarıldı.

2020 mali yılı bütçesinde ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı için 16,5 milyar dolar bütçe belirlenirken, bunun 8 milyar doları ABD nükleer silah kapasitesinin modernizasyonuna ayrıldı.

Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı, "W76-2" düşük tesirli nükleer savaş başlığı üretimine bu yıl ocak ayında başlamıştı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesinde bu silahların geliştirilmesi için 22,6 milyon dolar ayırırken 5 yıl içerisinde de bu silahlar için toplam 48,5 milyon dolar harcanmasını öngörüyordu.

Texas'ın Pantax Nükleer Santrallerinde üretimine başlanan "W76-2" savaş başlıklarının İkinci Dünya Savaşında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombalarından küçük olacağı ifade ediliyor.

Denizaltılardan fırlatılan balistik füzelere takılacak bu savaş başlıklarının nükleer tesirinin düşük olmasından dolayı Nükleer Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Anlaşmasının "stratejik silahlar" tanımının kapsamına girmediği belirtiliyor.

ABD yönetimi, bu silahları Rusya'nın balistik füze ve nükleer anlaşmaları ihlal eden silah çalışmalarına karşı geliştirdiklerini ve konvansiyonel savaşlarda kullanılabileceğini vurguluyor.

Taktiksel silahlar olarak tanımlanan bu başlıkların kullanılması durumunda medyana gelebilecek sivil kayıplarına yönelik kaygılar dile getiriliyor.

Ayrıca, yüksek tesirli nükleer savaş başlıklı füzeleri taşıyan denizaltılara konuşlandırılacağı için bu başlıkların kullanılması durumunda karşı tarafın bunu yüksek tesirli nükleer başlık olarak değerlendirip, büyük nükleer silahlarla yanıt verebileceği konusunda da kaygılar var.

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Anahtar Kelimeler:
ABD nükleer savaş başlığı W-76-2

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