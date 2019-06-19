Trump’ın 2020 Sloganı: ‘Amerika’yı Güçlü Tut’

“Vatanseverlik hareketimiz ilk günden beri saldırı altında.” Amerika Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık kampanyasını resmen başlattığı Florida’nın Orlando kentindeki mitingde sahneye çıktıktan kısa süre sarf ettiği bu sözler oldu. Trump bu sözlerle 2016 başkanlık kampanyasını odağında kurduğu ‘Önce Amerika’ söylemini 2020 kampanyasında da sürdüreceğinin işaretini verdi. CNN yuhalandı, yayınını kesti Aslında bu sözler öncesinde konuşmasının yaklaşık ilk dört dakikasını medya eleştirilerine ayırdığı gözlendi. Karşısındaki gazetecileri göstererek ‘bu arada çok fazla yalan haber medyası var orada’ sözleri üzerine kalabalık ‘berbat CNN’ sloganları atmayı başladı. Başkan Trump’ın sık sık polemiğe girdiği Amerikan CNN kanalı 6. dakikasında Trump’ın konuşmasını canlı yayınlamayı kesti. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yaptığı konuşmanın ardından eşi Melania Trump’ın sahneye çağırdığı Başkan Donald Trump’ın gündeminde Rusya soruşturması, Meksika sınırına duvar ve göçmenlik gibi konular vardı.

“Demokratlar ülkemizi yok etmek istiyor” Trump’ın 2020 seçim kampanyasını resmen başlattığı Orlando’daki 20 bin kişi kapasiteli salonun tamamının dolu olduğu gözlendi. 29 seçici delegenin bulunduğu Florida eyaleti 2020 başkanlığına giden yolda Trump için hayati önem taşıyor. ABD Başkanı, “İkinci yuvam, hatta ilk memleketim bile diyebiliriz” sözleriyle bu eyalete verdiği önemi vurguladı. Yönetiminin “yasadışı cadı avı” benzetmesi yaptığı Rusya soruşturması nedeniyle 2,5 yıldır kuşatma altında olduğunu söyleyen Trump, “Demokratlar ülkemizi yok etmek istiyor” diye konuştu. Hillary Clinton’ın hakkındaki mahkemeye çağrılma kararı olmasına rağmen 33 bin e-postasını sildiği iddiasını bir kez daha gündeme getiren Trump, “eğer hakkımda mahkeme celbi olduğu halde ben bir tek e-postamı dahi silseydim elektrikli sandalyeye yollarlardı” diye konuştu. Yeni Slogan: Amerika’yı Güçlü Tut Amerika Başkanı seçim kampanyasını resmen başlatmadan kısa süre önce Twitter’dan verdiği mesajlarda belgesi olmayan, yani yasadışı yollarla ülkeye gelen göçmenlerin hızlı bir şekilde sınırdışı edileceğini söylemişti. Miting konuşmasında bu konuda fazla ayrıntı vermeyen Trump