Trump'ın '2020 sonunda ABD'de 100 milyon doz aşı dağıtılacak' iddiası bilim insanlarının açıklamalarıyla çelişiyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısı ve maske kullanımı konusunda ülkenin üst düzey sağlık yetkilisi tarafından verilen bilgilerle çelişkili açıklamalarda bulundu.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada 2020'nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı.

Trump, "Gıda ve İlaç Kurumu aşıyı onaylar onaylamaz 100 milyon dozu 2020 sonuna kadar dağıtabileceğiz. Çok sayıda aşıyı bu tarihten de önce dağıtacağız" dedi.

Basın toplantısında konuşan Trump'ın bu sözleri, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield'ın açıklamaları ile çelişti.

Redfield, "Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir. O zamana kadar salgınla savaşın en önemli silahı maskeler olacak" demişti.

Redfield'in Kongre'ye yaptığı açıklama hatırlatılınca Trump, "Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bilgi. Aşıya çok yakınız, biliyorsunuz. Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. [Redfield'ın] karıştırdığına inanıyorum. Size söylüyorum işte; aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız" yanıtını verdi.