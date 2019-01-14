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"Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadelerinin, Başkanın kendisine sorulması gerektiğini belirtti

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle "yaptırımları" kastetmiş olabileceğini ancak bunu Başkanın kendisine sorulması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu turu kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da, basın mensuplarına konuşan Pompeo, Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle ilgili henüz Türk yetkililerle görüşmediğini ifade etti.

Trump'ın Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG arasında 20 mil (yaklaşık 30 kilometre) uzunluğunda tampon bölge açıklamasının Washington'un bölgedeki politikalarıyla uyum içinde olduğuna işaret eden Pompeo, tampon bölgenin "Washington'un Türklerle görüşmelerde ulaşmak istediği sonuç" olduğunu ancak "sürecin gelişme aşamasında bulunduğunu" dile getirdi.

Pompeo, "DEAŞ'ı yenilgiye uğratmakta yanımızda mücadele edenlerin güvende olduğundan, aynı zamanda teröristlerin Türkiye'ye saldırma imkanı bulunmadığından emin olmak istiyoruz. Bunlar bizim iki eş hedefimiz. Eğer bir boşluk oluşturabilirsek, isterseniz buna tampon bölge deyin, burada da doğru güvenlik ayarlamalarını yapabilirsek, bu bölgedeki herkes için iyi olacaktır." diye konuştu.

ABD yönetimin Türkiye'nin "uygun olmayan yollarla" PKK/YPG'nin üzerine yürümemesi gerektiği konusunda "açık bir tutum ortaya koyduğunu" savunan Pompeo, "Eğer konu teröristlerse, nerede olursa olsun aşırı fikirlileri vurmaya hazırız. Başkanın bu sabahki yorumları da bu tavırla uyum içinde." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle" neyi kastettiği sorulduğunda Pompeo, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde bir çok yerde yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım, bu türden adımlardan bahsediyor ama yine de (Trump'ın) kendisine sormalısınız."

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını ve DEAŞ ile mücadelenin devam edeceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin YPG/PKK'yı hedef almasına karşı ülkeyi ekonomi ile tehdit etmiş ve bölgede 20 millik bir güvenli bölge kuracaklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PKK/YPG pompeo Suudi Arabistan

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