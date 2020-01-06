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  4. Trump'ın Açıklamalarına Almanya'dan Sert Tepki

Trump'ın Açıklamalarına Almanya'dan Sert Tepki

06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Irak'ı ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas sert tepki verdi

Trump'ın Açıklamalarına Almanya'dan Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Irak'ı ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas sert tepki verdi. Trump’ın tehditlerini eleştiren Heiko Maas, Irak hükümetiyle diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Washington’dan gelen tehditler sorunun çözümüne faydalı olmuyor. Irak’ı tehditlerle değil, inandırıcı argümanlarla ikna etmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de yeterince neden var" şeklinde konuştu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilimin patlama noktasına geldiğini ifade eden Maas, "Ortadoğu’nun bir yangın alanına dönüşmesini tüm gücümüzle engellememiz şart. Aksi takdirde bunun boyutu Avrupa’yı da etkiler” dedi.

Irak’a yönelik tehditlerin ülkenin istikrarını tehlikeye attığını savunan bakan, yıllardır yapılan yatırımların ve yardımların da tehlikeye girdiğini öne sürdü. Irak’ın ABD ve İran arasında bir sıcak çatışmanın alanı haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşı kaldığını söyleyen Bakan Maas, Irak parlamentosunun tüm yabancı askeri güçlerin Irak’tan çekilmesi kararı konusunda, Irak hükümetinin alacağı kararın belirleyici olacağını, Berlin’in hükümet tarafından alınan her kararı kabul edeceğini de ekledi.

ABD askerlerinin çekilmesi durumunda Alman askerlerin de çekileceğini söyleyen aynı zamanda uluslararası koalisyonun Irak’ta IŞİD’e karşı verdiği mücadelenin önemine vurgu yapan Heiko Maas, "Bu konuda çok endişeliyiz. IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesi olmazsa, Irak’ın istikrarsızlığı artar" diye konuştu.

Alman bakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yaptıkları ortak açıklamaya atıfta bulunarak, Avrupa’nın iki taraf arasında çözüme yönelik girişimlerde bulunacağını, hedefin bir savaş çıkmasını önlemek ve Irak’ın bütünlüğünü korumak olduğunu ve sonuçta diplomasinin başarılı olacağını umut ettiğini de vurguladı.

Öte yandan Federal Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, Almanya’nın şu anda Irak’ta bulunan Alman askerleri geri çekmeyi planlamadığı belirtildi. Açıklamada, Irak’taki Operation Inherent Resolve (İçsel Çözümleme Operasyonu)’na katılan askerlerin geri çekilmesinin IŞİD’in yeniden canlanmasına neden olacağı vurgulandı.

Alman ordusunun Irak'ta yaklaşık 130 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 30’u Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine ve polislere eğitim veriyor.

Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından geçen cuma gününden itibaren eğitime geçici olarak ara verdiklerini açıklamıştı.

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