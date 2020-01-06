Trump'ın Açıklamalarına Almanya'dan Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Irak'ı ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas sert tepki verdi. Trump’ın tehditlerini eleştiren Heiko Maas, Irak hükümetiyle diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Washington’dan gelen tehditler sorunun çözümüne faydalı olmuyor. Irak’ı tehditlerle değil, inandırıcı argümanlarla ikna etmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de yeterince neden var" şeklinde konuştu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilimin patlama noktasına geldiğini ifade eden Maas, "Ortadoğu’nun bir yangın alanına dönüşmesini tüm gücümüzle engellememiz şart. Aksi takdirde bunun boyutu Avrupa’yı da etkiler” dedi.

Irak’a yönelik tehditlerin ülkenin istikrarını tehlikeye attığını savunan bakan, yıllardır yapılan yatırımların ve yardımların da tehlikeye girdiğini öne sürdü. Irak’ın ABD ve İran arasında bir sıcak çatışmanın alanı haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşı kaldığını söyleyen Bakan Maas, Irak parlamentosunun tüm yabancı askeri güçlerin Irak’tan çekilmesi kararı konusunda, Irak hükümetinin alacağı kararın belirleyici olacağını, Berlin’in hükümet tarafından alınan her kararı kabul edeceğini de ekledi.