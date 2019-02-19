Trump'ın acil durum kararı yargıya taşındı

Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle hükümet krizinin yaşandığı ABD'de, Başkan Donald Trump geri adım atmayarak geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti.

Trump'ın bu yolla Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekli finansmanı sağlaması mümkün olabilecek.

Ancak aralarında Kaliforniya, New York, Mew Mexiko gibi eyaletlerin de bulunduğu toplam 16 eyalet Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde açtıkları davada Başkan'ın acil durum ilanının anayasanın temsil ve tasarruf ile ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra eyaleti ile birlikte başka eyaletlerin de askeri projeler, felaket yardımları ve diğer amaçlar için ayrılmış paranın riske atılması nedeniyle hukuki duruş sergilediklerini açıkladı.

Trump'ın kendi Cumhuriyetçi Partisi'nden dahi bu kararı nedeniyle gelecekteki başkanların Kongre'den onay alamadıklarını hissettiklerinde acil durum ilan etmelerine kapıyı araladığı yönünde uyarı gelmişti.