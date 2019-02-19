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Trump'ın acil durum kararı yargıya taşındı

19.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

ABD’de 16 eyalet Başkan Donald Trump’ın Meksika duvarı projesi için Ulusal Acil Durum ilan etmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile dava açtı.

Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle hükümet krizinin yaşandığı ABD'de, Başkan Donald Trump geri adım atmayarak geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti.

Trump'ın bu yolla Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekli finansmanı sağlaması mümkün olabilecek.

Ancak aralarında Kaliforniya, New York, Mew Mexiko gibi eyaletlerin de bulunduğu toplam 16 eyalet Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde açtıkları davada Başkan'ın acil durum ilanının anayasanın temsil ve tasarruf ile ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra eyaleti ile birlikte başka eyaletlerin de askeri projeler, felaket yardımları ve diğer amaçlar için ayrılmış paranın riske atılması nedeniyle hukuki duruş sergilediklerini açıkladı.

Trump'ın kendi Cumhuriyetçi Partisi'nden dahi bu kararı nedeniyle gelecekteki başkanların Kongre'den onay alamadıklarını hissettiklerinde acil durum ilan etmelerine kapıyı araladığı yönünde uyarı gelmişti.

Eğer eyaletler başarılı olursa davanın Yüksek Mahkeme'ye kadar yolu olabileceği ve bu durumun güçler ayrılığı ilkesi anlamında emsal teşkil edeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Daha fazlasını okumak için: Ulusal Acil Durum'un Trump'a tanıyacağı yetkiler

Ulusal acil durum nedir?

Ulusal Acil Durum kanununa göre ABD Başkanı'nın acil durum ilan etmesi durumunda sahip olduğu yetkiler ciddi anlamda genişliyor. Ancak başkanın acil durum ilan edilebilmesi için önemli bir gerekçe sunması gerekiyor.

Acil durum, 1976'da yürülüğe giren Ulusal Acil Durum kanunundan bu yana 60 kez ilan edildi. George W. Bush, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılar sonrasında askeri güçlere mali kaynak sağlamak, şüpheli kişilerin telefonlarını dinlemek ve tartışmalı sorgu tekniklerini uygulayabilmek için acil durum düzenlemelerine başvurdu. Barack Obama döneminde ise domuz gribi ile mücadele konusunda devreye sokuldu.

AFP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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