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Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak

02.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayı olarak gösterilmesi için düzenlenecek oylamanın basına kapalı yapılması kararı alındı. Bunun, modern tarihin basına kapalı ilk aday açıklama etkinliği olması bekleniyor

Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak

Başkan Donald Trump’ın yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak gösterilmesi için düzenlenecek oylamanın basına kapalı yapılması kararı alındı. Parti Ulusal Kurultayı’ndan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada bunun gerekçesi olarak Corona virüsü salgını gösterildi. CNN televizyonuna açıklama yapan bir diğer yetkiliyse oylamanın canlı yayınlanmasının planlandığını bildirdi.

Başkan Trump geçen ay Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapılacak ayağının artan Corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı. Trump’ın Cumhuriyetçi Pati tarafından 3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi adayı olarak gösterilmesi için 24 Ağustos’ta Kuzey Carolina eyaletinde 336 delegenin toplanması bekleniyor.

Normalde adayların açıklandığı kurultay etkinlikleri basının en yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler arasında oluyor. Adaylar bu etkinliklerde siyasi mesajlarını mümkün olduğunca daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin etkinliği basına kapalı yapma kararını sürdürmesi halinde bu, tarihin basına kapalı ilk aday açıklama etkinliği olacak.

Parti kurultayından bir yetkili ‘‘Kuzey Carolina eyaletinde süregelen sağlık kısıtlamaları nedeniyle Charlotte kentinde 21 ve 24 Ağustos arasında yapılacak etkinliklerin basına kapalı olmasını planlıyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde size bildirmekten mutluluk duyarız, ancak etkinliklere katılabilecek kişi sayısı konusunda eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun davranıyoruz’’ dedi.

Bazı parti delegeleri kararın gerekçelerinden biri arasında Corona virüsünün arttığı eyaletlerden gelen yolculara uygulanmaya başlanan zorunlu karantina uygulamalarını gösterdi.

Charlotte kentindeki etkinlikte bir grup delege 2.500’den fazla parti delegesi adına temsili oy kullanacak. Diğer delegelerin ve konukların etkinliğe katılımıysa daha önce yasaklanmıştı.

Trump, Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapılması planlanan kurultayı 24 Temmuz’da eyalette yükselen Corona virüsü vakaları nedeniyle iptal etmişti.

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