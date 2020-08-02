Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak

Başkan Donald Trump’ın yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak gösterilmesi için düzenlenecek oylamanın basına kapalı yapılması kararı alındı. Parti Ulusal Kurultayı’ndan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada bunun gerekçesi olarak Corona virüsü salgını gösterildi. CNN televizyonuna açıklama yapan bir diğer yetkiliyse oylamanın canlı yayınlanmasının planlandığını bildirdi.

Başkan Trump geçen ay Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapılacak ayağının artan Corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı. Trump’ın Cumhuriyetçi Pati tarafından 3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi adayı olarak gösterilmesi için 24 Ağustos’ta Kuzey Carolina eyaletinde 336 delegenin toplanması bekleniyor.

Normalde adayların açıklandığı kurultay etkinlikleri basının en yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler arasında oluyor. Adaylar bu etkinliklerde siyasi mesajlarını mümkün olduğunca daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin etkinliği basına kapalı yapma kararını sürdürmesi halinde bu, tarihin basına kapalı ilk aday açıklama etkinliği olacak.