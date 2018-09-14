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Trump'ın adı alt geçitten kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin yaya alt geçidinden kaldırılmasına karar verdi - Trump Yaya Alt Geçidi'nin adı "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" olarak değiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyan Şişli Mecidiyeköy'deki yaya alt geçidinin adının değiştirilmesine karar verdi.

Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporuyla İBB Meclisi gündemine gelen konu görüşüldü. Raporda Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde yer alan "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi talep edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, talebi oyladı. Meclisteki üyeler, "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin kaldırılması ve aynı yere "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" adı verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, değişikliğin son derece isabetli olduğunu belirterek, "Keşke aynı yere Karadeniz'de şehit edilen evladımız Eren Bülbül'ün adı verilseydi. Bu çocuklar bizim şehitlerimiz. Bunların adının yaşatılması gerekiyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
alt geçit Şişli Trump

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