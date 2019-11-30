Trump’ın Afganistan Ziyareti Nasıl Gizli Tutuldu?

Donald Trump göreve geldiğinden bu yana içeriden sızan bilgilerle başı sık sık derde giren Beyaz Saray, Başkan’ın Şükran Günü’ndeki Afganistan ziyaretini gizli tutmak için olağanüstü önlemler aldı. Programı kapsamındaki hareketliliği gizlemek amacıyla Trump’ın uçağı havadayken önceden hazırlanan Twitter mesajları paylaşıldı.
Sürpriz bir ziyaret için başkanlığı döneminde ilk kez Afganistan’a giden Başkan Trump, Bagram Hava Üssü’nde görev yapan ABD askerleriyle bir araya gelerek Şükran Günü yemeğini onlarla birlikte yedi, askerlerle selfie çektirdi, Taleban’la barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı beklentisini dile getirdi.
Ancak gidiş-geliş toplamda 33 saat süren ve Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’ın haftalardır hazırlığının yapıldığını söylediği yolculuğun en şaşırtıcı tarafı Trump yönetiminin Başkan’ın Afganistan’dan ayrılmadan hemen öncesine kadar ziyareti başarılı bir şekilde gizli tutmuş olmasıydı. Sık sık içeriden sızan bilgiler ve Trump’ın Twitter’ı sürekli kullanması sebebiyle tetikte kalan Beyaz Saray, Başkan’ın Afganistan ziyaretini sadece küçük bir grupla paylaştı.
Salı günü Trump Florida’daki tesisine gitmek üzere planlandığı gibi Başkan’ı bütün seyahatlerinde takip eden gazeteci grubuyla birlikte yola çıktı. Gazeteciler programda belirtildiği üzere Perşembe günü askerlerle telekonferans bağlantısı yapmasını beklerken, Trump’ın 13 bin 400 kilometrelik yolu uçakla giderek ABD askerlerini bizzat ziyaret ettiğini öğrendi.
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Beyaz Saray’ın Trump’ın asıl programını neden gizli tuttuklarını anlatırken Başkan’ın uçağı Air Force One’a binen küçük bir gazeteci grubuna yaptığı açıklamada “Tehlikeli bir bölge. Başkan da askerlere destek vermek istiyor. Şükran Günü’nde ailelerinden uzakta olan çok sayıda kişinin olduğunu biliyorlar. Biz de güzel bir sürpriz olur diye düşündük” dedi.
Gazetecilerden Maryland’deki otoparka gelmeleri istendi
Bundan saatler önce, küçük bir gazeteci grubuna Çarşamba gecesi Maryland’de bir otoparkın en üst katına gelmeleri istendi. Gazeteciler oradan gizlice siyah araçlara bindirilip Trump’ın seyahatlerinde düzenli olarak kalkış noktası olan Andrews Üssü’ne götürüldü. Kimseye nereye gidileceği söylenmedi. Bu sırada Başkan da daha önce Şükran Günü’nü geçireceği söylenen Mar-a-Lago kulübünden gizlice dönüyordu.
Trump’ın Florida’ya gittiği Air Force One’a özel beyaz ve mavi renge boyalı uçaksa Başkan’ın asıl programı ortaya çıkmasın diye West Palm Beach Havaalanı’ndaki pistte bırakıldı.
Cep telefonları ve sinyal veren tüm cihazlar toplandı
Gazeteciler Andrews Üssü’ne girdiğinde bütün cep telefonları ve sinyal gönderebilecek tüm cihazlar toplandı ve ancak Trump’ın Bagram Üssü’ne varışından iki saat sonrasında geri verildi.
Sözcü Stephanie Grisham’ın açıklamasına göre, 13 saatlik uçuş boyunca Beyaz Saray personeli dahil Air Force One’daki kimsenin cep telefonlarına erişimi yoktu. Uçakta kabin ışıklarının çoğu söndürüldü, pencereler kapatıldı.
Trump’ın Twitter hesabında devamlılık olması sağlandı
Geçen yıl Trump’ın Noel’deki Irak ziyaretinde Air Force One İngiltere semalarında fark edilmiş, bir kullanıcı kolaylıkla ayırt edilebilen mavi rengiyle Air Force One’ın fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada rüzgar yaratmıştı. Çok sayıda kullanıcı, Trump’ın bir gün önce onlarca mesaj paylaştığı Twitter hesabındaki sessizliğe işaret ederek Trump’ın bir savaş bölgesine gittiği tahmininde bulunmuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Grisham bu kez Başkan’ın Twitter hesabında devamlılığın olmasını sağlamak için düzenlemeler yaptıklarını, Başkan havadayken Twitter hesabından Şükran Günü mesajlarının paylaşıldığını söyledi.
Başkan Trump Bagram Üssü’nde bir araya geldiği ABD askerlerine Şükran Günü tatilinin bir bölümünü onlarla geçirmekten onur duyduğunu söyledi. “Bu Şükran Günü’nü yeryüzündeki en sıkı, en güçlü, en cesur savaşçılarıyla buradan başka bir yerde kutlamayı istemezdim” dedi.
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