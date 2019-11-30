Trump’ın Afganistan Ziyareti Nasıl Gizli Tutuldu?

Ancak gidiş-geliş toplamda 33 saat süren ve Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’ın haftalardır hazırlığının yapıldığını söylediği yolculuğun en şaşırtıcı tarafı Trump yönetiminin Başkan’ın Afganistan’dan ayrılmadan hemen öncesine kadar ziyareti başarılı bir şekilde gizli tutmuş olmasıydı. Sık sık içeriden sızan bilgiler ve Trump’ın Twitter’ı sürekli kullanması sebebiyle tetikte kalan Beyaz Saray, Başkan’ın Afganistan ziyaretini sadece küçük bir grupla paylaştı.

Sürpriz bir ziyaret için başkanlığı döneminde ilk kez Afganistan’a giden Başkan Trump, Bagram Hava Üssü’nde görev yapan ABD askerleriyle bir araya gelerek Şükran Günü yemeğini onlarla birlikte yedi, askerlerle selfie çektirdi, Taleban’la barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı beklentisini dile getirdi.

Salı günü Trump Florida’daki tesisine gitmek üzere planlandığı gibi Başkan’ı bütün seyahatlerinde takip eden gazeteci grubuyla birlikte yola çıktı. Gazeteciler programda belirtildiği üzere Perşembe günü askerlerle telekonferans bağlantısı yapmasını beklerken, Trump’ın 13 bin 400 kilometrelik yolu uçakla giderek ABD askerlerini bizzat ziyaret ettiğini öğrendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Beyaz Saray’ın Trump’ın asıl programını neden gizli tuttuklarını anlatırken Başkan’ın uçağı Air Force One’a binen küçük bir gazeteci grubuna yaptığı açıklamada “Tehlikeli bir bölge. Başkan da askerlere destek vermek istiyor. Şükran Günü’nde ailelerinden uzakta olan çok sayıda kişinin olduğunu biliyorlar. Biz de güzel bir sürpriz olur diye düşündük” dedi.

Gazetecilerden Maryland’deki otoparka gelmeleri istendi

Bundan saatler önce, küçük bir gazeteci grubuna Çarşamba gecesi Maryland’de bir otoparkın en üst katına gelmeleri istendi. Gazeteciler oradan gizlice siyah araçlara bindirilip Trump’ın seyahatlerinde düzenli olarak kalkış noktası olan Andrews Üssü’ne götürüldü. Kimseye nereye gidileceği söylenmedi. Bu sırada Başkan da daha önce Şükran Günü’nü geçireceği söylenen Mar-a-Lago kulübünden gizlice dönüyordu.