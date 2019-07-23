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Trump’ın ‘Afganistan’ı Dünyadan Silebilirim’ Sözlerine Tepki

23.07.2019 21:02 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın, Afganistan’la ilgili olarak ‘Afganistan’ı 10 günde dünyadan silerek savaşı kazanabilirim’ şeklinde yaptığı açıklamaya Afgan yetkililer tepki gösterdi

Trump’ın ‘Afganistan’ı Dünyadan Silebilirim’ Sözlerine Tepki

Başkan Donald Trump’ın, Afganistan’la ilgili olarak ‘Afganistan’ı 10 günde dünyadan silerek savaşı kazanabilirim’ şeklinde yaptığı açıklamaya Afgan yetkililer tepki gösterdi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı’nca yayınlanan mesajda Trump’tan bu sözlerle ifade etmek istediği noktaya açıklık getirmesi talep edildi.

Başkan Trump, Afgan yetkililerin tepkilerine yol açan açıklamasını Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazeteciler önünde, Pakistan Başbakanı İmran Khan’la görüşmesi öncesinde yapmıştı. Pakistan’ın Amerika’ya Afganistan’dan tamamen çıkılabilmesi için yardım ettiğini, Amerika’nınsa bölgede ‘polis’ rolünde olduğunu söyleyen Trump, “Afganistan’la ilgili planlarım var. Eğer savaşıp kazanmak istesersem, Afganistan dünyadan silinir. Tamamen yok olur. Ama 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Amerika’nın Taleban’la yaptığı müzakerelere dahil edilmeyen ve Pakistan’ın bölgedeki isyancı grupları desteklediğini savunan Afgan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, Afganistan’ın kendi geleceğini ‘hiçbir zaman başka bir ülkenin kararına bırakmadığı ve bırakmayacağı’ belirtildi. Yazılı açıklamada ayrıca, “Afgan hükümeti, ABD’nin Afganistan’da barışın sağlanması için yaptığı çalışmalara destek vermekle beraber, yabancı ülkelerin devlet başkanlarının, Afgan liderliğinin yokluğunda Afganistan’ın geleceğini tayin etme hakkının olmadığının altını çiziyor” denildi.

Açıklamada ayrıca Trump’tan, sözleriyle tam olarak ne demek istediğini izah etmesi istendi.

Diğer taraftan, görüşmelere devam etmek için Kabil’e giden ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Khalilzad, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak, “Afganistan’daki savaşın hiçbir makul bir askeri çözümü mevcut değildir ve barış siyasal bir uzlaşmayla sağlanmalı” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İslam alemi ayaklanmaz ve bir olmazsa doğru silebilir zaten çok müslümani islam aleminden sildiler müslumanim diyim yahidedin beter olan içimizde çok hain var
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