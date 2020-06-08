Trump'ın Almanyadaki Askerleri Çekme Kararına Berlin Tepkili

Amerika’nın Almanya’daki askerlerini çekme kararına Alman hükümetinden tepki geldi. Almanya’nın transatlantic ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Peter Beyer bir gazeteye yaptığı açıklamada karardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel’in ekibinden Peter Beyer Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte “Özellikle Washington’un NATO müttefiki Almanya’ya önceden bu konuda bir bilgilendirme yapmadığını da düşününce bu, tamamen kabul edilemez bir durum” dedi.

Cuma günü üst düzey bir Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’da bulunan 9 bin 500 Amerika askerini geri çekme emri verdiğini açıklamıştı.

Bunun ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Amerika’nın asker çekme kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve Amerika’yla Almanya arasındaki ilişkiyi “karışık” nitelendirmişti.

