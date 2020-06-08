HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın Almanyadaki Askerleri Çekme Kararına Berlin Tepkili

Trump'ın Almanyadaki Askerleri Çekme Kararına Berlin Tepkili

08.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Amerika’nın Almanya’daki askerlerini çekme kararına Alman hükümetinden tepki geldi

Trump'ın Almanyadaki Askerleri Çekme Kararına Berlin Tepkili

Amerika’nın Almanya’daki askerlerini çekme kararına Alman hükümetinden tepki geldi. Almanya’nın transatlantic ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Peter Beyer bir gazeteye yaptığı açıklamada karardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel’in ekibinden Peter Beyer Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte “Özellikle Washington’un NATO müttefiki Almanya’ya önceden bu konuda bir bilgilendirme yapmadığını da düşününce bu, tamamen kabul edilemez bir durum” dedi.

Cuma günü üst düzey bir Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’da bulunan 9 bin 500 Amerika askerini geri çekme emri verdiğini açıklamıştı.

Bunun ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Amerika’nın asker çekme kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve Amerika’yla Almanya arasındaki ilişkiyi “karışık” nitelendirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
ABD’de ikinci George Floyd vakasıABD’de ikinci George Floyd vakası

En Çok Okunan Haberler

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Diğer Haberler
ABD’nin Arizona eyaletinde dev yangın!

ABD'de dev yangın

Küba duyurdu: Salgını kontrol altına aldık

Küba duyurdu: Salgını kontrol altına aldık

ABD’de ikinci George Floyd vakası

ABD’de ikinci George Floyd vakası

13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe tartışma yarattı!

13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe tartışma yarattı!

Belçika’da camiler bugün açılıyor

Belçika’da camiler bugün açılıyor

Yağma olayları Avrupa'ya sıçradı!

Yağma olayları Avrupa'ya sıçradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.