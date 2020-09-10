Trump’ın Anayasa Mahkemesi Aday Listesi

Trump, Anayasa Mahkemesi hakimlerinin atamasının bir Amerikan başkanının vereceği en önemli karar olduğunu söyledi. Trump, Anayasa Mahkemesi’ne aday olarak gördüğü isimlerin listesini açıklamanın, başkan adaylarının Amerikan halkına karşı bir yükümlülüğü olduğunu belirtti. Başkan’ın listesinde üç Cumhuriyetçi senatör de yer alıyor:

Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ın Anayasa Mahkemesi için potansiyel aday listesi açıklamamasını ise, adaylarının aşırı sol eğilimli isimler olacağı görüşüne bağladı. Biden’a adaylarını açıklama çağrısı yapan Trump, bu adayların kamuoyu tarafından destek görmeyeceklerini savundu.

Anayasa Mahkemesi’nde henüz atama gerektiren bir makam bulunmuyor. Ancak Trump’ın listesini açıklamasının, kendisine 3 Kasım seçimleri öncesinde siyasi destek sağlaması bekleniyor.

Başkan’ın Anayasa mahkemesi için geçen dört yıllık görev süresi içinde yaptığı iki atama, 2017’de hakim Neil Gorsuch ve 2018’de Brett Kavanaugh, Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar tabanından büyük destek görmüştü.

Şu anda 4’e 5 muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakarların artması, birçok Cumhuriyetçi için kürtajın yasal olması gibi bazı taleplerinin karşılanması açısından önemli.

Başkan Trump ve destekçileri, Anayasa Mahkemesi’nin muhafazakar başkanı John Roberts’ı, birçok davada Başkan’ın görüşlerine karşı oy kullandığı için sık sık eleştiriyor.

Anayasa Mahkemesi’nin dokuz yargıcından dördü 70 yaşının üzerinde. Bunlar; liberal Ruth Bader Ginsburg (87), Stephen Breyer (82) ve muhafazakar Clarence Thomas (72) ile Samuel Alito (70).

Ömür boyu görev yapan Anayasa Mahkemesi yargıçlarının tutumu, ABD’nin önemli meselelerinden kürtaj, LGBT hakları, silahlanma hakkı, dini özgürlükler, ölüm cezası ve başkanın yetkileri gibi konularda çok önemli rol oynuyor.