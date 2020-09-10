HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’ın Anayasa Mahkemesi Aday Listesi

Trump’ın Anayasa Mahkemesi Aday Listesi

10.09.2020 01:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimlerine kısa süre kala, yeniden seçilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterebileceği hakimlerin listesini açıkladı

Trump’ın Anayasa Mahkemesi Aday Listesi

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimlerine kısa süre kala, yeniden seçilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterebileceği hakimlerin listesini açıkladı.

Trump, Anayasa Mahkemesi hakimlerinin atamasının bir Amerikan başkanının vereceği en önemli karar olduğunu söyledi. Trump, Anayasa Mahkemesi’ne aday olarak gördüğü isimlerin listesini açıklamanın, başkan adaylarının Amerikan halkına karşı bir yükümlülüğü olduğunu belirtti. Başkan’ın listesinde üç Cumhuriyetçi senatör de yer alıyor:

Ted Cruz, Cumhuriyetçi Senatör (Teksas)

Tom Cotton, Cumhuriyetçi Senatör (Arkansas)

Josh Hawley, Cumhuriyetçi Senatör (Missouri)

Bridget Bade, 9’uncu Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Daniel Cameron, Kentucky Başsavcısı

Kyle Duncan, 5’inci Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Paul Clement, Eski Anayasa Mahkemesi Başsavcısı

Steven Engel, Adalet Bakanı Yardımcısı

Noel Francisco, Eski Anayasa Mahkemesi Başsavcısı

James Ho, 5. Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Greg Katsas, District of Columbia Temyiz Mahkemesi Hakimi

Barbara Lagoa, 11’inci Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Christopher Landau, Meksika Büyükelçisi

Martha Pacold, Illinois Kuzey Bölge Mahkemesi Hakimi

Peter Phipps, 3’üncü Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Sarah Pitlyk, Missouri Doğu Bölge Mahkemesi Hakimi

Allison Jones Rushing, 4’üncü Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Kate Todd, Beyaz Saray danışman yardımcısı

Lawrence VanDyke, 9’uncu Bölge Temyiz Mahkemesi Hakimi

Carlos Muniz, Florida Yüksek Mahkemesi Hakimi

Başkan Donald Trump, Haziran ayında DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals-Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programının iptal edilmesinin Anayasa Mahkemesi’nde dörde karşı beş oyla engellenmesinin ardından potansiyel anayasa mahkemesi adaylarının listesini açıklayacağını söylemişti.

Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ın Anayasa Mahkemesi için potansiyel aday listesi açıklamamasını ise, adaylarının aşırı sol eğilimli isimler olacağı görüşüne bağladı. Biden’a adaylarını açıklama çağrısı yapan Trump, bu adayların kamuoyu tarafından destek görmeyeceklerini savundu.

Anayasa Mahkemesi’nde henüz atama gerektiren bir makam bulunmuyor. Ancak Trump’ın listesini açıklamasının, kendisine 3 Kasım seçimleri öncesinde siyasi destek sağlaması bekleniyor.

Başkan’ın Anayasa mahkemesi için geçen dört yıllık görev süresi içinde yaptığı iki atama, 2017’de hakim Neil Gorsuch ve 2018’de Brett Kavanaugh, Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar tabanından büyük destek görmüştü.

Şu anda 4’e 5 muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakarların artması, birçok Cumhuriyetçi için kürtajın yasal olması gibi bazı taleplerinin karşılanması açısından önemli.

Başkan Trump ve destekçileri, Anayasa Mahkemesi’nin muhafazakar başkanı John Roberts’ı, birçok davada Başkan’ın görüşlerine karşı oy kullandığı için sık sık eleştiriyor.

Anayasa Mahkemesi’nin dokuz yargıcından dördü 70 yaşının üzerinde. Bunlar; liberal Ruth Bader Ginsburg (87), Stephen Breyer (82) ve muhafazakar Clarence Thomas (72) ile Samuel Alito (70).

Ömür boyu görev yapan Anayasa Mahkemesi yargıçlarının tutumu, ABD’nin önemli meselelerinden kürtaj, LGBT hakları, silahlanma hakkı, dini özgürlükler, ölüm cezası ve başkanın yetkileri gibi konularda çok önemli rol oynuyor.

Trump, 2016’daki seçimler öncesinde de Anayasa Mahkemesi potansiyel aday listesini açıklamıştı.

‘‘Paniği azaltmak için yaptım’’

Trump’a basın toplantısı sırasında, gazeteci Bob Woodward’ın ‘‘Öfke’’ (Rage) adlı kitabında yer alan iddialar da soruldu. Bu iddialara göre Trump, Şubat ayında Corona virüsü ortaya ilk çıktığında, virüsün ne kadar ölümcül olduğunu biliyordu; ancak durumu hafife aldı.

Trump, ‘‘Bunu paniği azaltmak için yaptım. İnsanları çılgınlığa sürüklemek istemedim. Ülke olarak güçlü olmamız lazım’’ dedi. ‘‘Sayılara bakıldığında aslında yönetim olarak çok iyi yaptık’’ diyen Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence dahil birçok kişinin salgınla mücadelede büyük çaba harcadığını ve basının bu çabaya gerekli önemi göstermediğini kaydetti. Trump, ‘‘Havalara zıplamak, korkunç bir sorunumuz var diye bağırmak istemiyoruz. Bu şekilde insanları korkutmak istemiyoruz. İlaç ve sağlık malzemelerinin fiyatlarının da fırlamasını istemiyoruz’’ diye konuştu.

‘‘Bundan sonra Amerikan halkı sözünüze nasıl güvenebilir?’’ sorusuna ise Trump, ‘‘Bence bu güvenin en önemli parçası. Sorunu çok iyi yönettik, panik olmadık. İyi liderlik sergiledik’’ yanıtını verdi.

‘‘Başlangıçta salgın daha ciddiye alınsaydı daha fazla hayat kurtulur muydu?’’ sorusu karşısındaysa Trump, ‘‘Yaptıklarımızı yapmasaydık milyonlarca kişi ölürdü. Sınırlarımızı kapattık, ülkeyi çok hızlı kapattık. Şimdi artık ülkeyi yeniden açtığımızda kimlerin virüse karsı hassas ve korumasız olduğunu biliyoruz. Harika bir iş yaptık. Kimseyi kaybetmeyi istemeyiz. Hiç kimse kaybedilmemeliydi, ancak bunu Çin yaptı. Çin en başından bu virüsün sınırları dışına çıkmasına izin vermemeliydi’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Meis Adası'nda iki Alman gazeteci gözaltına alındıMeis Adası'nda iki Alman gazeteci gözaltına alındı
Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Yunanistan'ın Meis Adası'nda iki Alman gazeteci "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı
Meis Adası'nda iki Alman gazeteci gözaltına alındı
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Çin’de yolda bozulan araca kamyon çarptı! Sürücü aracın tavanına uçtu
Feci kaza! Aracın tavanına uçtu
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
BM'den küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin açıklama:
Trump'ın Nobel'e aday gösterilmesiyle ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.