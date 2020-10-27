Trump’ın Anayasa Mahkemesi Adayı Onaylandı

Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato, Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett’ı onayladı. Seçime bir hafta kala yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakar yargıç ağırlığı güçlenmiş oldu. ABD tarihinde yüksek mahkemeye aday gösterilen bir yargıç ilk kez başkanlık seçimine bu kadar az zaman kala ve azınlık konumundaki partiden hiç destek alınmadan Senato tarafından onaylandı. Senato Barrett'ın adaylığını 48’e karşı 52 oyla onayladı. Başkan Trump’ın geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden liberal yargıç Ruth Bader Ginsburg’den boşalan koltuğu doldurmak üzere belirlediği adayı Anayasa Mahkemesi’nde kürtaj, Obamacare olarak bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası ve seçim sonrası yaşanabilecek olası anlaşmazlıklar konusunda yeni bir dönemi başlatabilir. Corona virüsü salgını da onay sürecini etkiledi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, kendisine yakın çalışan danışmanlarının Corona testinin pozitif çıkması sebebiyle alınan karar uyarınca, Senato’daki oturuma başkanlık etmedi.

Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Senato’ya gelerek oturuma başkanlık etmesinin Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) kurallarının ihlali olacağını belirterek buna karşı çıkmıştı. Senato’da bugünkü oylama öncesinde Pazar günü yapılan oturumda konuşan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, “Bu gerçekten gurur duyulacak ve memnun olunacak bir şey” ifadelerini kullandı. McConnell, yargının partizan siyasete bulaştığı eleştirisinde bulunanların dile getirdiği uyarıları da “kıyamet uyarıları” diye niteleyerek karşı çıktı. Mitch McConnell, “Son dört yıldır yaptıklarımız er ya da geç değiştirilecek. Ancak bu konuda (Anayasa Mahkemesi’ne yargıç atanması) uzun süre boyunca pek bir şey yapamayacaklar” ifadelerini kullanmıştı. Barett’ın seçimden önce onaylanması neden önemli? ABD’de seçimlere bir hafta kala bazı dava dosyalarında karar alınması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi’ne atanan yargıç Amy Yargıç Barrett’ın oyu, Kuzey Carolina ve Pennsylvania eyaletlerinde posta yoluyla oy kullanılması için belirlenen son günün uzatılması yönünde alınan mahkeme kararlarına Cumhuriyetçiler’in itirazının değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Anayasa Mahkemesi’nin ABD’de Obamacare olarak bilinen ve herkesin hesaplı sağlık sigortasına ulaşmasına imkan veren Hesaplı Sağlık Sigortası Yasası aleyhinde açılan davayı görmesi bekleniyor. Başkan Trump yönetimi bu yasanın iptalini istemişti. Yargıçlar Manhattan Bölgesi Savcılığı’nın Başkan Trump’ın vergi iadesi belgelerine erişim izni almasının engellenmesi için yapılan başvuruyu da değerlendiriyor. Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, seçimle ilgili anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne dokuzuncu üyeyi hızla atamak istediğini ve yargıçların Obamacare olarak bilinen yasayı iptal edeceği konusunda umutlu olduğunu belirtmişti. Yargıç Amy Barrett ise Senato Adalet Komisyonu’nda dört gün süren oturumda bu gibi davalarda nasıl karar alacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçınmıştı. Kendisinin tarafsız bir hakim olduğu mesajını veren Yargıç Barrett, Amy kuralı diye bir şey yok demişti. Barrett’ın kürtaj ve Obamacare konusunda alınan kararlar aleyhinde daha önce yazmış olduğu yazılarsa son derece muhafazakar bir düşünür olduğu yorumlarına yol açmıştı.