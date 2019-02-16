Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı David Satterfield

Başkan Donald Trump, deneyimli diplomat David Satterfield’ı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdi.

ABD bir önceki Ankara Büyükelçisi John Bass’in 2017 yılının Ekim ayında görev süresi sona ererek ayrılmasından bu yana Türkiye’ye yeni büyükelçi atamamıştı.

Ortadoğu konusunda uzman bir isim olan Satterfield 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.

Trump’ın göreve geldiği son iki yıl içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanan çok sayıda istifanın ardından, bakanlık içinde büyükelçilikler de dahil çok sayıda görev vekaleten yürütülüyor.

Satterfield, bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı ve Lübnan büyükelçisi gibi görevlerde bulundu. Büyükelçi Satterfield, ABD’nin Suriye ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de çalıştı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yakın doğudan sorumlu üst kademelerinde çeşitli görevler üstlendi.