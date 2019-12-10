Trump’ın antisemitik ifadelerine Yahudilerden tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yahudilere yönelik “Paragöz, acımasız katil” şeklindeki antisemitik benzetmesine Yahudi gruplarından tepki geldi.

ABD’de yapılacak 2020 Başkanlık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi’ne katıldı. ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik eleştirileri tiye alarak Yahudilere karşı antisemitik ifadeler kullandı. İsrail’in en yakın dostuyum şeklinde konuşan Trump, “Birçoğunuz emlak işindesiniz sizi çok iyi tanıyorum. Siz acımasız katillersiniz, çok da iyi insanlar değilsiniz. Bana oy vermelisiniz, başka seçeneğiniz yok. Pocahontas’a (Elizabeth Warren) oy vermeyeceksiniz. Servet vergisi için oy vermeyeceksiniz. Size bunu söyleyebilirim. Benden hoşlanmıyor olsanız bile benim en büyük destekçilerim olacaksınız. Çünkü Demokratlar kazanırsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın açıklamaları bazı dinleyicilerce kahkahalarla alkışlanırken Amerikan Yahudi örgütlerinden buna tepki gecikmedi. Yahudi kuruşlar, kendilerini “paragöz” ve acımasız gösteren Trump’ın antisemitik basmakalıp ifadeleri güçlendirmekle suçladı.

ABD Yahudi Demokratik Konseyi (JDCA) Direktörü Halie Soifer yaptığı açıklamada, Trump’ın ifadelerini “Tarihte Yahudileri hedef almak için kullanılan olumsuz basmakalıpların ölçüsüz tekrarı“ olarak nitelendirdi. Soifer, Yahudilere yönelik nefret ve şiddetin artıran ifadeler kullanan Trump’ın Amerikan Yahudileri için en büyük tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Amerikan Yahudi Komitesi ise Trump’ın İsrail’e verdiği destekten memnun olduklarını belirterek, "Ancak Amerikan Yahudi seçmenlerine hitap etmenin eski ve çirkin basmakalıpları güçlendiren para ile ilgili yorumları kullanmaktan daha iyi bir yol olmalı" ifadelerini kullandı.