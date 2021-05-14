Trump’ın Ardından İklim Değişikliği Göstergeleri Güncellendi

ABD Çevre Koruma Dairesi’nin (EPA) web sitesinin dört yıllık Donald Trump dönemi boyunca eksik olan iklim değişikliği bilgileri siteye eklendi. EPA’nın İklim Değişikliği Göstergeleri web sitesi geçen 10 yılın kayıtlardaki en sıcak dönem olduğunu ortaya koyuyor. Yeni verilere göre 1960’larda yılda 2 kez görülen sıcak hava dalgalarının sayısı 2010’lara gelindiğinde yılda 6’ya çıktı. Kıyı kesimlerinde deniz seviyesi ise 20 santimetreye kadar yükseldi.
EPA Başkanı Michael S. Regan yaptığı açıklamada, ‘‘Uzun zamandır beklenen bu güncellemeyle iklim değişikliğinin daha da açık, güçlü ve aşırı olduğunu gösteren yeni verilere ve göstergelere sahibiz. Anlamlı adımlar atmamız artık bir zorunluluk haline geldi’’ dedi.
EPA, 13 federal daireden, akademisyenlerden ve diğer kurumlardan, sera gazı emisyonundan kuşların yaşam alanlarına kadar birçok konuda veri topluyor.
İklim değişikliğinin genel ölçütleri arasında artan sıcaklıklar, yükselen deniz seviyesi ve eriyen buzullar yer alıyor.
Web sitesinin güncellenen versiyonunda ise sıcak hava dalgalarının sıklığı ve süresi, Grönland ve Antarktika’da eriyen buz tabakası ve klimalar tarafından yaz aylarında tüketilen enerji gibi yaklaşık bir düzine yeni ölçüt yer alıyor.
Kaygılı Bilim Adamları Birliği iklim bilimi başkanı Brenda Ekwurzel’e göre web sitesi iklim değişikliğinin günlük yaşantıya, kamu sağlığına ve birçok canlının hayatının bağlı olduğu ekosisteme maliyetini gösteriyor.
Web sitesindeki bilgilerin güncellenmesi Demokrat Başkan Joe Biden’ın bilim ve bilim adamlarını geri plana iten eski başkan Trump dönemindeki bu durumu tersine çevirme çabasının bir parçası.
İklim değişikliğini sık sık ‘‘uydurma’’ olarak değerlendiren Trump EPA’ya düzenlemeler konusunda tavsiye veren bilim adamları panelini de dağıtmıştı. Trump, EPA’nın kurallarını yazarken göz önünde bulundurabileceği veri çeşitliliğini de kısıtlamıştı.
Trump, insanlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının gezegeni ısıttığı konusunda bilim adamları arasında hemfikir olunan düşünceyi reddediyordu. Trump yönetimi sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik kuralları da hafifletmişti. Trump döneminde EPA’nın web sitesindeki iklim değişikliği verileri 2016 yılında kalmış ve güncellenmemişti.
Ancak federal hükümetin daireleri iklim değişikliğini ve bu değişikliklerin çevreye ve insan toplumuna etkilerini kayıt altına almaya devam etti.