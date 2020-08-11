Trump’ın Aşı Konusunda Açıklama Yapması Bekleniyor

“Önemli olan ilk olmak değil, güvenli ve etkili aşı bulmak”

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) bu konudaki standartları belirlediğini vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü Conway, “Rusya’nın açıklamasından anladığım kadarıyla bizim geldiğimiz aşamanın yakınında bile değiller” diye konuştu.

Beyaz Saray sözcüsü, Rusya’nın aşıyı tescillemesine ilişkin bazı şüpheleri de gündeme getirdi, “ABD’nin aşı konusundaki standartları çok daha katı” dedi.

Fox News’a konuşan Beyaz Saray sözcüsü Kellyanne Conway, “Başkan bugün Beyaz Saray’da aşı çalışmaları konusunda son durumla ilgili bilgilendiriliyor. Basına açık bir toplantıyla bunu açıklayacağından ve muhtemelen bugünkü basın toplantısında buna değineceğinden eminim” dedi.

Rusya’nın Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşıyı tescil ettiğini açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump’ın da bugün ekibi tarafından ABD’deki aşı çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi ve ardından bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Rusya’nın virüse karşı aşıyı tescil etmesinin ardından ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’dan da tepki geldi. Tayvan ziyareti sırasında ABC kanalına konuşan Azar, “Önemli olan aşıyı ilk geliştiren ülke olmak değil. Önemli olan hem Amerikalılar hem de dünya için güvenli ve etkili olan bir aşının geliştirilmesi” dedi.

ABD Sağlık Bakanı, aşının güvenliğinin ve etkisinin kanıtlanması için aşıya ilişkin şeffaf verilerin olması gerektiğinin altını çizdi. Alex Azar, ABD’nin “Işık Hızı Ötesi” adını taşıyan aşı geliştirme projesi kapsamında altı aşının geliştirilme aşamasında olduğuna dikkat çekti.

ABD’de vaka sayısı beş milyonu geçmiş durumda ABD’de virüs vakalarının sayısı 5 milyonu geçmiş durumda. Ülkede 163 binden fazla kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni tip Corona virüsüne karşı geliştirilen bir aşıyı tescil eden ilk ülke olduğunu söylemiş, kızının da aşıyı yaptırdığını açıklamıştı. Rus lider aşının gerekli tüm kontrollardan geçtiğini ileri sürmüştü.

