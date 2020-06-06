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Trump’ın asker çekme kararına eleştiri

06.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grubu dış politika sözcüsü Johann Wadephul, Trump’ın Almanya’da konuşlu askerlerin bir bölümünü geri çekme planlarını eleştirdi.

Trump’ın asker çekme kararına eleştiri

Almanya'da federal koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili birçok politikacıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'da konuşlu 34 bin 500 askerinden 9 bin 500'ünü geri çekme planına eleştiri geldi.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Johann Wadephul cumartesi günü yaptığı açıklamada "Söz konusu planlar, Trump hükümetinin yönetimle ilgili temel bir görev olan müttefiklerin karar alma sürecine entegre edilmesini ihmal ettiğini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Johann Wadephul, "Pentagon şimdiye kadar bu konuda açıklama yapmadı. Basında yer alana haberlere göre, Beyaz Saray’ı işaret etti. Bu da profesyonel değil tamamen siyasi motifli bir kararın söz konusu olduğunu gösteriyor" dedi. Wadephul, "Bildiğim kadarıyla Alman hükümeti bu adımdan şimdiye kadar resmi olarak bilgilendirilmedi. Bu da yine alışılmadık bir durum" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"Yeni bir uyanma çağrısı"

Tüm NATO partnerlerinin ittifakın birliğinden, sadece Rusya ve Çin’in anlaşmazlıktan fayda sağladığını vurgulayan Wadephul, "buna Washington’da daha fazla dikkat edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Johann Wadephul, CDU savunma politikaları uzmanı Henning Otte’nin daha önce yaptığı Avrupalılara güvenlik politikaları konusunu kendi başına düzene koymak için "yeni bir uyanma çağrısı" uyarısını da tekrarladı.

Amerikan askerleri nereye gidecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayına kadar Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi talimatını vermişti. Bir hükümet yetkilisi askerlerin bir bölümünün Polonya ve diğer müttefik ülkelere gönderileceğini, diğerlerinin ise ABD’ye geri döneceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump savunma harcamalarını artırması için Almanya'ya uzun süredir baskı yapıyordu. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenel, geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Reuters/ BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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