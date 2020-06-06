Trump’ın asker çekme kararına eleştiri

Almanya'da federal koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili birçok politikacıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'da konuşlu 34 bin 500 askerinden 9 bin 500'ünü geri çekme planına eleştiri geldi.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Johann Wadephul cumartesi günü yaptığı açıklamada "Söz konusu planlar, Trump hükümetinin yönetimle ilgili temel bir görev olan müttefiklerin karar alma sürecine entegre edilmesini ihmal ettiğini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Johann Wadephul, "Pentagon şimdiye kadar bu konuda açıklama yapmadı. Basında yer alana haberlere göre, Beyaz Saray’ı işaret etti. Bu da profesyonel değil tamamen siyasi motifli bir kararın söz konusu olduğunu gösteriyor" dedi. Wadephul, "Bildiğim kadarıyla Alman hükümeti bu adımdan şimdiye kadar resmi olarak bilgilendirilmedi. Bu da yine alışılmadık bir durum" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.