HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın asker çekme planlarına NATO'dan tepki

Trump'ın asker çekme planlarına NATO'dan tepki

17.11.2020 19:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump'ın asker çekme planlarına NATO'dan tepki

Trump'ın Afganistan'daki ABD askerlerini erken çekme planlarına tepki gösteren NATO Genel Sekreteri, bu adımın "uluslararası teröristlerin" ülkede yeniden yer edinmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma planlarına kendi partisinin yanı sıra NATO da tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'daki ABD askerlerinin hızla çekilmesi konusunda uyarıda bulunarak, bunun "uluslararası teröristlerin" bölgede yeniden yer edinmesine yol açabileceğini ifade etti.

Stoltenberg Salı günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Erken veya plansız çekilmenin bedelinin çok ağır olabileceğini" söyledi. ABD askerlerinin çekilmesi halinde IŞİD milislerinin "Suriye ve Irak'ta kaybettiği terör halifeliğini" Afganistan'da yeni kurabileceğini belirten Stoltenberg, bu durumda da ülkenin "uluslararası teröristler için bir platform" olabileceğini dile getirdi.

Cumhuriyetçiler de plana tepkili

Trump'ın görev süresi dolmadan Afganistan'daki asker sayısını azaltma planlarına kendi partisinden de tepki geldi. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, ABD'nin hızla askerlerini çekmesi halinde, bunun müttefikleri "terk etme" anlamına geleceğini ve İslamcılara "propaganda için büyük bir zafer" sunacağını belirtti.

McConnell, Afganistan'da meydanın radikal İslamcı Taliban ve IŞİD'e bırakılması halinde, bunun "ABD'nin yenilgisinin ve küçük düşürülmesinin bir sembolü ile İslamcı aşırılığın zaferi olacağını" söyledi. McConnell, böyle bir adımın El Kaide terör ağının yeniden güçlenmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

Eski Başkan Barack Obama'nın 2011'de Irak'tan çekilme kararı ile IŞİD'in yükseldiğini ve dünya çapında yeni bir terörizm dalgası yaşandığını söyleyen McConnell, Afganistan'dan askerleri zamanından önce çekmenin sonuçlarının 2011'e kıyasla daha ağır olacağını dile getirdi.

Trump'ın çekilme planları

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, ABD hükümeti Afganistan'daki 5 bin askerin sayısını azaltarak, Ocak ayı ortasına kadar 2 bin 500'e indirmeyi hedefliyor. Washington ayrıca Irak'tan 500 askerin çekilmesini planlıyor.

Trump'ın görevden aldığı eski Savunma Bakanı Mark Esper 4 bin 500 askerin Afganistan'da göreve devam etmesinde ısrar ediyordu. Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Christopher Miller ise hafta sonunda yaptığı açıklamada askerlerin çekilmesinin hızlanacağına işaret ederek, "Eve dönme vakti geldi" demişti.

Görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek olan Başkan Trump, Afganistan'daki birlikleri Aralık ayı sonuna kadar geri çekmeyi istediğini açıklamıştı. Trump'ın Ekim ayında yaptığı bu açıklama müttefikleri arasında hoşnutsuzluk yaratmıştı. Afganistan'da görev yapan birlikler, ABD'nin lojistik desteğine bağımlı bulunuyor. Afganistan'da Alman askerleri de görev yapıyor.

Almanya da planlara tepkili

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer da, Afganistan'daki asker sayısının azaltılmasının veya birliklerin çekilmesinin barış anlaşmasına bağlı olduğunu belirterek, henüz bu konuda sonuç alınmadığını hatırlattı. Kramp-Karrenbauer Salı günü Hamburg'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin güvenliğinin öncelikli olduğunu da belirterek, görev sürelerinin "mücadele ettikleri şey güvence altına alınmadan" sona ermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Taliban ile imzalanan anlaşma, ABD'nin Mayıs 2021'e kadar askerlerini kademeli olarak Afganistan'dan geri çekmesini öngörüyor. Buna karşılık olarak da, Taliban Kabil'deki hükümet ile barış görüşmelerini kabul etmişti. Geri çekilme planını eleştirenler, 2 bin 500 askerin Afganistan'da istikrarı sağlamak için yeterli olmayacağı görüşünü dile getiriyor.

AFP/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
Korkunç! Lota Kasırgası yerle bir ettiKorkunç! Lota Kasırgası yerle bir etti
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüse yakalandı

Kosova Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Atina sokakları karıştı

ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

Korkunç! Lota Kasırgası yerle bir etti

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Drone taksi Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Drone taksi 'EHang' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.