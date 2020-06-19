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Trump'ın ataması Amerika'nın Sesi ve Özgür Avrupa Radyosu'nda tartışma yarattı

19.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Amerika'nın Sesi (VOA) ve Özgür Avrupa Radyosu gibi devlet destekli medya kuruluşlarının bağlı bulunduğu ABD Küresel Medya Kurumu'nun başına Trump'a yakın bir isim getirildi. Bu atamanın ardından yapılan görev değişiklikleri ülkede "basın özgürlüğü" tartışması başlattı.

Trump'ın ataması Amerika'nın Sesi ve Özgür Avrupa Radyosu'nda tartışma yarattı

ABD'de devlet destekli bazı medya kuruluşlarını çatısı altında barındıran ABD Küresel Medya Kurumu'nun (USAGM) başına Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Michael Pack atandı. Pack'in göreve gelmesinin ardından kritik görevlerdeki bazı üst düzey isimlerin işine son vermesi, basın özgürlüğü ve bu medya kuruluşlarının bağımsızlığıyla ilgili tartışma yarattı.

USAGM'nin çatısı altındaki kurumlar arasında Amerika'nın Sesi (VOA) ve Özgür Avrupa Radyosu (Radio Free Europe/Radio Liberty - RFE/RL) gibi medya organları yer alıyor.

Pack'in göreve getirilmesinin Senato'da onaylanmasının ardından, VOA'nın Direktörü Amanda Bennett ve yardımcısı Sandy Sugawara istifa etmişti.

Trump'ın eski baş stratejisti, sağcı ideolog Steve Bannon'a yakınlığıyla bilinen Pack'in görevden aldığı isimler arasında Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları) Başkanı Alberto Fenandez ve RFE/RL'in Direktörü Jamie Fly da var.

Pack ilk göreve geldiğinde ise, kaygıları gidermek için USAGM'nin tüm personeline bir e-posta gönderip, "Kuruluşun bağımsızlığına, VOA'nin kurallarına ve prensiplerine bağlı kalacağını" vaat etmişti.

'Trump'ın propaganda aygıtına dönüşüyor'

Kovduğu üst düzey yetkililerin yerine Trump'a sadık isimleri getiren Pack'in yaptığı atamaları eleştirenler, bunun devlet destekli yayın organlarını "başkanın propaganda aygıtlarına dönüştürülmesi" olduğunu savunuyor.

CNBC'nin haberine göre Pack, Özel Kalem Müdürlüğüne de İç Güvenlik Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Emily Newman'ı atadı.

Newman bütün personele gönderdiği yeni hiyerarşiyi açıklayan bir bildiride, "Bir sonraki bildirime kadar, hiç bir adım atılmayacak ve yeni yönetim kadrosunun izni olmadan dışarıyla herhangi bir iletişim kurulmayacak" denildi.

Pack'in görevden almaları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Pack ve Newman yorum taleplerine de yanıt vermedi.

Demokrat Partili Senatör Robert Menendez, "Michal Pack, korkulduğu gibi USAGM'nin bağımsızlığını yok etmek ve tarihi rolünün altını oymak adına siyasi bir misyonu olduğunu teyit etti. Yayın kuruluşlarının yöneticilerinin toptan kovulmaları ve yönetim kurullarının dağıtılıp, Başkan Trump'ın müttefiklerinin getirilmesi, bu kuruluşun tarihi ve misyonuna, bir daha asla toparlanamayabileceği bir darbe vurdu" dedi.

Özgür Avrupa Radyosu da USAGM'ye bağlı kuruluşlardan.

Muhafazakârlardan da eleştiriler

Pack'in görevden almalarını sadece Demokrat Partililer değil, muhafazakâr isimler de eleştirdi. Özellikle Ortadoğu Yayın Ağları Başkanı Fenandez'in görevden alınması muhafazakâr çevrelerde tepki yarattı.

Trump'ın eski danışmanlarından Sebastian Gorka, Twitter mesajında "Büyükelçi Fernandez, dış yayınlarda Amerika'nın elindeki en değerli varlıklardan biriydi" dedi. Ancak daha sonra bu Tweet silindi.

VOA- Trump gerilimi

VOA ve Trump yönetimi arasındaki gerilim, 9 Nisan'da iyice su yüzüne çıkmıştı. Trump'ın İletişim Danışmanı Dan Scavino, VOA'nın Çin ile ilgili bir haberini paylaşıp, "Amerikan vergi mükellefleri, ABD hükümetinin fonladığı Amerika'nın sesiyle Çin'in kendi propagandasının parasını ödüyor! REZALET!! yorumunu yapmıştı.

Trump ve destekçileri VOA'nın özellikle, yönetimin Çin'in salgınla mücadelesine bakışına ters düşen koronavirüs haberlerini sert bir şekilde eleştiriyordu.

Hatta Beyaz Saray, bir basın açıklamasında VOA'yı açıkça eleştirmiş ve Hastalık Kontrol ve Mücadele Merkezi'nin (CDC), VOA muhabirleriyle işbirliği yapmaması talimatı vermişti.

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