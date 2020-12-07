Trump'ın Avukatı Giuliani'nin Corona Testi Pozitif Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. 76 yaşında avukat Giuliani, Başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarına itiraz sürecinde ön safta yer alan isimlerin başında geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “New York tarihinin açık ara en iyi Belediye Başkanı ve ABD tarihinin (açık ara) en hileli seçiminin ortaya çıkarılması için yorulmaksızın çalışan Rudy Giuliani’nin Çin virüsü testi pozitif çıktı” ifadelerini kullandı. Trump, Corona virüsü ya da COVID-19 yerine yine Çin virüsü ifadesini kullanması dikkat çekti.

Giuliani de kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada arkadaşları ve takipçilerine kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Giuliani “Çok iyi bakılıyorum ve iyi hissediyorum. Süratle iyileşiyor ve herşeyle ilgilenmeyi sürdürüyorum” dedi.

Rudy Giuliani, başkent Washington’daki Georgetown Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastaneden henüz Giuliani’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.