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  4. Trump'ın Avukatı Giuliani'nin Corona Testi Pozitif Çıktı

Trump'ın Avukatı Giuliani'nin Corona Testi Pozitif Çıktı

07.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Trump'ın Avukatı Giuliani'nin Corona Testi Pozitif Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. 76 yaşında avukat Giuliani, Başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarına itiraz sürecinde ön safta yer alan isimlerin başında geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “New York tarihinin açık ara en iyi Belediye Başkanı ve ABD tarihinin (açık ara) en hileli seçiminin ortaya çıkarılması için yorulmaksızın çalışan Rudy Giuliani’nin Çin virüsü testi pozitif çıktı” ifadelerini kullandı. Trump, Corona virüsü ya da COVID-19 yerine yine Çin virüsü ifadesini kullanması dikkat çekti.

Giuliani de kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada arkadaşları ve takipçilerine kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Giuliani “Çok iyi bakılıyorum ve iyi hissediyorum. Süratle iyileşiyor ve herşeyle ilgilenmeyi sürdürüyorum” dedi.

Rudy Giuliani, başkent Washington’daki Georgetown Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastaneden henüz Giuliani’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Trump, başkanlık seçimlerine yönelik hile ve usülsüzlük iddialarına ilişkin olarak yoğun bir çalışma yürüten Rudy Giuliani, son olarak geçtiğimiz hafta Perşembe günü Georgia eyaletine giderek burada temaslarda bulunmuştu. Giuliani, Çariamba günü benzer şekilde Michigan, Pazartesi günü de Arizona eyaletlerine seyahat etmişti.

Giuliani’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından Arizona eyaleti önlem olarak bölge meclisindeki iki ayrı toplantının önlem olarak iptal edildiğini açıkladı. Trump’ın seçim kampanyası tarafından yapılan açıklamadaysa Giuliani’nin bu üç eyalete seyahat etmeden önceki test sonucunun negative olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca Giuliani’yle yakın çalışan diğer ekip üyelerinin de doktorların tavsiyesiyle kendilerini şu aşamada karantimnaya aldıkları belirtildi.

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