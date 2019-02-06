Trump'ın avukatının Kongre'deki bir ifadesi daha ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, Kongre'de cuma günü vereceği ifadenin ertelendiği duyuruldu.

Cohen'in Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki ifadesini ertelemesinin ardından, bu kez de İstihbarat Komitesindeki konuşmasının ertelendiği açıklandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın menfaati için, Michael Cohen'in ifadesi 28 Şubat'a ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Cohen'in avukatı Lanny Davis, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Cohen'in 7 Şubat'ta Denetleme Komitesinde vermeyi planladığı ifadeyi "ailesine ve şahsına yönelik Trump cephesinden gelen tehditler nedeniyle" ertelediğini duyurmuştu.

6 Mart'ta cezaevine girecek Cohen, gelecek hafta Senato İstihbarat Komitesinde de ifade vermeye çağrıldı. Cohen'in, cezaevine girmeden Kongre'deki ifadelerini tamamlaması gerekiyor.

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

