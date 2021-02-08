Trump’ın Avukatları: ‘‘Azil Siyasi Bir Tiyatro’’

Eski başkan Donald Trump’ın avukatları, Senato’da yapılacak azil yargılamasının Demokratlar tarafından sahnelenen bir ‘‘siyasi tiyatro’’ olduğunu söyledi. Trump’ın avukatları Demokratlar’ı geçen ayki Kongre saldırısının travmasını kendi çıkarları için kullanmakla suçladı. Trump’ın avukatları Senato’da Salı günü (9 Şubat) başlayacak azil yargılamasından bir gün önce sundukları yazılı dilekçede Trump’ın seçim sonuçlarını eleştirirken Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’yle koruma altına alınan ifade özgürlüğü hakkını kullanmakta olduğunu belirtti.Avukatları ayrıca eski başkanın 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde destekçilerini barışçı gösteri düzenlemeleri için cesaretlendirdiğini kaydederek, bu nedenle Trump’ın saldırıyı teşvik etmekle suçlanamayacağını belirtti. Avukatlar, ayrıca görev süresi dolduğu için Senato’nun Trump’ı yargılama yetkisine sahip olmadığı görüşünü savundu. AP haber ajansının ulaştığı dilekçede, ‘‘Ulusu iyileştirmek ya da en azından Kongre binasına saldırarak yasaları çiğneyenleri cezalandırmak yerine Temsilciler Meclisi Başkanı ve destekçileri, kaos anını kendi siyasi kazanımları için acımasızca yönlendirdi’’ sözleri kullanıldı.

Donald Trump'ın tarihi ikinci azil davası, bu hafta yargılanmasının anayasaya uygun olup-olmadığı konusunda yapılacak tartışma ve oylamayla başlayacak. ABD’de görevde olmayan eski bir başkan hakkında ilk kez Senato tarafından azil yargılaması düzenleniyor. Bu durumun anayasaya uygunluğu Cumhuriyetçiler tarafından sorgulanıyor. Bazı kaynaklara göre azil davasının ayrıntıları Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell arasında yapılacak bir anlaşma taslağında belirlenecek. Dava sırasında tanık çağırılması beklenmiyor. Trump ifade vermesi için yapılan çağrıyı reddetmişti. Yargılamaya, Trump’ın savunma ekibinin isteğiyle, Cumartesi günü Yahudiler’in haftalık dinlenme günü olduğu gerekçesiyle ara verilecek. Bu durumda yargılamanın Pazar gününe sarkması bekleniyor. Trump’ın geçen yıl yapılan ilk Senato yargılamasında hakkındaki suçlamalar Ukrayna’ya Demokrat rakibi Joe Biden’ı karalaması için baskı yaptığı suçlamalarını içeren daha karmaşık bir dosyadan oluşuyordu. O dönem Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, Trump’ı bu suçlamalardan aklamıştı. Bu kez Trump, 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde toplanan destekçilerine ‘‘tüm gücünüzle savaşın’’ sözleriyle seslenmesi nedeniyle sonrasında Kongre binasına zorla girilmesini ve yaşanan şiddeti teşvik etmekle suçlanıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar Trump hakkında ‘‘isyana teşvik’’ başlığı altında Senato’ya tek bir azil maddesi sunmuştu. Trump’ın bir kez daha aklanabileceği düşünülen bu yargılamanın önceki yargılamadan daha kısa sürmesi bekleniyor.

Tarafların iddia ve savunma sunumları Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlayacak, her iki tarafa da sunumları için 16 saat süre verilecek. Yargılamanın usulüne ilişkin ayrıntılar hala Senato liderleri tarafından müzakere ediliyor. Yargılamada savcı görevini görecek Temsilciler Meclisi’nin 9 Demokrat üyesinin ağırlıklı olarak Kongre saldırısının görüntülerini ve Trump’ın saldırı öncesinde yaptığı konuşmanın videolarını delil olarak sunması bekleniyor. Trump’ın savunma ekibiyse bunlara Demokrat siyasetçilerin benzer konuşmalarından görüntülerle karşılık vereceklerini belirtti. Demokratlar yargılamanın yalnızca eski başkanı suçlu bulmak amacıyla değil, görevinden ayrılmış da olsa onu eylemlerinden sorumlu tutmak amacıyla yapılacağını söylüyor. Cumhuriyetçiler içinse yargılama partinin Trump’a bağlılığı ve Trump’ın parti üzerinde devam eden etkisine yönelik bir sınav niteliğinde. Kongre saldırısının ilk görüntüleri aralarında Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’in da olduğu bazı Cumhuriyetçiler’in şiddeti kınaması ve Trump’ı hedef göstermesine neden olmuştu. Ancak Cumhuriyetçi Senatörler son dönemde yorumlarının şiddetin sorumlusu olmadığı argümanıyla yeniden Trump’ın yanında yer almaya başlamıştı.