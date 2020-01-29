Trump'ın avukatları Senatodaki savunmalarını tamamladı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunda devam eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında Trump'ın savunma avukatları azil maddelerinin reddedilmesini talep etti.

ABD Senatosunda 7. gününü tamamlayan azil yargılamasında Trump'ın avukatları açılış sunumlarını tamamladı.

Cumartesi günü başlayıp pazartesi günü devam ettikleri savunma konuşmalarını tamamlayan Trump'ın avukatı Jay Sekulow, kapanış konuşmasında, "Söz konusu azil maddeleri bu mahkemede reddedilmelidir. Bu azil maddeleri sadece mevcut Başkan için değil gelecekteki başkanlar için de tehlikelidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki hukuk danışmanı Pat Cipollone ise "Seçimlere aylar var. Amerikan halkı kendi başkanını seçme hakkına sahiptir. Bu azil maddeleri önceki seçimler üzerine gölge düşürme ve gelecek seçimlere müdahale etme girişimidir. Senato buna müsaade etmemelidir. Şimdi buna bir son vermenin zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

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Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna soruşturmasına ilişkin haberler, Demokratlar kadar Cumhuriyetçi senatörleri de harekete geçirdi.