Trump'ın azil davası başladı: Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildi

Davos Zirvesi için İsviçre'de bulunan Trump, Senato'daki duruşma için 'safsata' olarak niteledi.

ABD Balkanı Trumpi kişisel çıkarları için görevini kötüye kullanmak ve Kongre soruşturmasını engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Trump'ın görevden azlini talep eden Demokratların usule yönelik oylamalarda yeni delillerin sürece dahil edilmesi talepleri reddedildi. Parti çizgisi doğrultusunda oy kullanan senatörler, Dışişleri ve Beyaz Saray kayıtlarının celp ile talep edilmesi taleplerini reddetti. 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler 53 sandalye ile çoğunluğa sahip.

Senatörler, tarafsız jüri üyeleri olarak hareket edeceklerine dair yemin ettiler.

Duruşmaların günde altı saat, haftanın altı günü boyunca devam etmesi karara bağlandı.

Usulleri belirleyen Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ise açılış konuşmalarının üç gün boyunca devam etmesi yönünde karar aldı.

Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, davanın yargıcı olarak görev yapan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'ın bir celp ile Beyaz Saray belgelerini istetmesini talep etti. Ancak bu talep 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Dışişleri Bakanlığı belgelerinin davaya delil olarak eklenmesi önerisi de 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Yargılama sürecinde savcı olarak görev yapacak olan azil yöneticileri heyetinin lideri Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, açılış konuşmasında "Amerikalıların büyük kısmı adil bir yargılama olacağına inanmıyor. Senato'nun tarafsız davranacağına inanmıyorlar… Dava sonucunun önceden belli olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Savunma makamı ise yargılama sürecini 'anayasanın tehlikeli biçimde çarpıtılması' olarak niteledi ve Başkan Trump'ın olabilecek en hızlı biçimde aklanmasını talep etti.