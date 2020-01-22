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  4. Trump'ın azil davası başladı: Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildi

Trump'ın azil davası başladı: Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildi

22.01.2020 05:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan yargı sürecinde Senato'daki ilk duruşma gerçekleşti. Trump'ın görevden azlini talep eden Demokratların usule yönelik oylamalarda yeni delillerin sürece dahil edilmesi talepleri reddedildi. Demokrat azil yöneticisi Adam Schiff, "Amerikalıların büyük kısmı Senato'nun tarafsız davranacağına inanmıyor" dedi.

Trump'ın azil davası başladı: Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan yargı sürecinde Senato'daki ilk duruşma gerçekleşti.

Trump'ın görevden azlini talep eden Demokratların usule yönelik oylamalarda yeni delillerin sürece dahil edilmesi talepleri reddedildi. Parti çizgisi doğrultusunda oy kullanan senatörler, Dışişleri ve Beyaz Saray kayıtlarının celp ile talep edilmesi taleplerini reddetti. 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler 53 sandalye ile çoğunluğa sahip.

Öte yandan Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, azil davasını hızla sonuçlandırma fikrinden geri adım attı.

Demokratlar, süreci hızlandırmanın azil davasını 'oldu bittiye getirip hasıraltı etmek' olacağını söylüyordu.

ABD Balkanı Trumpi kişisel çıkarları için görevini kötüye kullanmak ve Kongre soruşturmasını engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Davos Zirvesi için İsviçre'de bulunan Trump, Senato'daki duruşma için 'safsata' olarak niteledi.

İlk duruşmada neler yaşandı?

Bugünkü oturum, yargılamanın usullerinin belirlendiği bir ön duruşma niteliğindeydi.

Senatörler, tarafsız jüri üyeleri olarak hareket edeceklerine dair yemin ettiler.

Duruşmaların günde altı saat, haftanın altı günü boyunca devam etmesi karara bağlandı.

Usulleri belirleyen Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ise açılış konuşmalarının üç gün boyunca devam etmesi yönünde karar aldı.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, azil yöneticileri heyetine liderlij yapıyor.

Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, davanın yargıcı olarak görev yapan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'ın bir celp ile Beyaz Saray belgelerini istetmesini talep etti. Ancak bu talep 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Dışişleri Bakanlığı belgelerinin davaya delil olarak eklenmesi önerisi de 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Yargılama sürecinde savcı olarak görev yapacak olan azil yöneticileri heyetinin lideri Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, açılış konuşmasında "Amerikalıların büyük kısmı adil bir yargılama olacağına inanmıyor. Senato'nun tarafsız davranacağına inanmıyorlar… Dava sonucunun önceden belli olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Savunma makamı ise yargılama sürecini 'anayasanın tehlikeli biçimde çarpıtılması' olarak niteledi ve Başkan Trump'ın olabilecek en hızlı biçimde aklanmasını talep etti.

Savunma makamına liderlik yapan Beyaz Saray danışmanı Pat Cipollone, "Adil bir süreç işliyor. Ortada davalık bir durum yok" dedi.

Trump, ABD tarihinde azil istemiyle yargılanan üçüncü başkan konumunda.

Demokratlar, Beyaz Saray'da görev yapmış ve hâlâ Trump ile birlikte çalışan isimlerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyor.

Ancak Cumhuriyetçilerin bu talebin oylanması sürecini geciktirmeleri bekleniyor.

Donald Trump

Trump neyle suçlanıyor?

Trump hakkında iki ayrı suçlama var.

İlki, ABD Başkanı'nın Ukrayna hükümeti üzerinde baskı kurarak 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibine karşı avantaj sağlamaya çalıştığı iddiası.

Trump, Ukrayna'ya yapacakları askeri yardımı, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ABD'de bu yıl Kasım ayında yapılacak olan Başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu aleyhinde bir soruşturma açması koşuluna bağlamakla suçlanıyor.

İkinci suçlama ise görevden azil soruşturması Temsilciler Meclisi'nde devam ederken Trump'ın Beyaz Saray yetkililerinin ifade vermelerine izin vermeyerek Kongre'nin işleyişini engellediği iddiası.

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