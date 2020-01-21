Trump'ın azil davası: Sahne alacak aktörler kimler?

Bazı senatörler ilk kez azil duruşmalarına girmiyor. Mitch McConnell, 1999'da Demokrat Başkan Bill Clinton'ın azil duruşmaları sırasında da senatördü.

ABD tarihinde sadece üçüncü kez gerçekleşecek olan bu yargılama sürecinin ana aktörlerini derledik:

Ancak Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçilerin elinde olması nedeniyle Trump'ın yargılama süreci sonunda aklanması bekleniyor.

Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin yedi Demokrat üyesi, azil yöneticileri olarak Senatörleri başkanın görevini kötüye kullandığı konusunda ikna etmeye çalışacak.

ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'da görülecek olan davada, Trump'ın kişisel çıkarları için görevini kötüye kullanıp kullanmadığı, Kongre'nin çalışmalarına engel olmaya çalışıp çalışmadığı sorgulanacak.

Duruşmalardaki görevi, hem iddia hem de savunma makamlarının belirlenen usullere göre hareket etmesini sağlamak olacak.

John Roberts, son iki yüzyılın en genç Yüksek Mahkeme Başkanı. 2005 yılında, 50 yaşındayken bu göreve gelmişti.

McConnell, yargılama usullerini belirlerken tanıkların dinlenmemesi yönünde karar almıştı. Bugünkü ön duruşmada Demokratların oylanacak olan usullere ek bir madde ekletmeye çalışması ve tanıkların duruşmalara çağırılmasını sağlamak için mücadele vermesi bekleniyor.

McConnell yargılama süreci öncesinde yaptığı bir açıklamada "Beyaz Saray ile tam koordinasyon içerisinde olacağız" demiş ve büyük tepki çekmişti. Azil duruşmalarında senatörlerden bağımsız jüri üyeleri gibi davranmaları bekleniyor.

McConnell, Senato'daki Demokratların lideri Chıck Schumer ile birlikte yargılama sürecinin usullerini belirlemekle görevli. Ancak McConnell çoğunluktaki Cumhuriyetçilerin lideri olduğu için son sözü söyleme hakkına sahip.

Muhafazakâr bir isim olan John Roberts, daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir partiye yakın durmadığını, yargının siyasetten bağımsız olması gerektiğini söylemişti.

İki yıl önce Yüksek Mahkeme'de, Trump'In göç yasasına dair bir dava görülürken ABD Başkanı bir yargıç için 'Obama'nın yargıcı' ifadesini kullanmış, John Roberts ise "Obama yargıcı, Trump yargıcı, Bush yargıcı ya da Clinton yargıcı gibi yargıçlarımız yok. Bizler, karşımıza çıkan kişilere eşit hak tanımak için azami çaba harcayan olağanüstü bir grubuz" demişti.

Savcılar

Adam Schiff**, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi**

Trump'ın yargılanma sürecinde yedi Temsilciler Meclisi üyesi, 'azil yöneticileri' olarak adlandırılıyor ve iddia makamının argümanlarını ortaya koyuyor. Demokrat Adam Schiff, bu heyetin başında yer alan isim.

Schiff, aynı zamanda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun da başkanlığını yürütüyor.

Schiff, Temsilciler Meclisi'ndeki Trump'In görevden azli oturumlarının da yüzü haline gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump da sık sık Adam Schiff'i Twitter'da hedef alıyor ve "Kaypak Shiff" yakıştırmasını yapıyor.