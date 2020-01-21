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  4. Trump'ın azil davası: Sahne alacak aktörler kimler?

Trump'ın azil davası: Sahne alacak aktörler kimler?

21.01.2020 03:44 | Son Güncelleme

ABD tarihinde sadece üçüncü kez gerçekleşecek olan azil yargılamasının ana aktörlerini derledik. Trump'ın savunma ekibinde 1990'lı yıllarda Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ı savunan Alan Dershowitz de bulunuyor.

Trump'ın azil davası: Sahne alacak aktörler kimler?

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli için başlatılan yargı sürecinde ilk duruşma bugün yapılacak.

ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'da görülecek olan davada, Trump'ın kişisel çıkarları için görevini kötüye kullanıp kullanmadığı, Kongre'nin çalışmalarına engel olmaya çalışıp çalışmadığı sorgulanacak.

Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin yedi Demokrat üyesi, azil yöneticileri olarak Senatörleri başkanın görevini kötüye kullandığı konusunda ikna etmeye çalışacak.

Ancak Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçilerin elinde olması nedeniyle Trump'ın yargılama süreci sonunda aklanması bekleniyor.

ABD tarihinde sadece üçüncü kez gerçekleşecek olan bu yargılama sürecinin ana aktörlerini derledik:

Ön duruşma

Mitch McConnell**, Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin lideri**

Bazı senatörler ilk kez azil duruşmalarına girmiyor. Mitch McConnell, 1999'da Demokrat Başkan Bill Clinton'ın azil duruşmaları sırasında da senatördü.

McConnell o dönem, Senato iç tüzük komisyonunun başkanlığını yürütüyordu.

Mitch McConnell (solda) ve Chuck Schumer (sağda) yargılama usullerini belirleme görevini yürütüyor. Ancak son söz hakkı McConnell'da.

McConnell, Senato'daki Demokratların lideri Chıck Schumer ile birlikte yargılama sürecinin usullerini belirlemekle görevli. Ancak McConnell çoğunluktaki Cumhuriyetçilerin lideri olduğu için son sözü söyleme hakkına sahip.

McConnell yargılama süreci öncesinde yaptığı bir açıklamada "Beyaz Saray ile tam koordinasyon içerisinde olacağız" demiş ve büyük tepki çekmişti. Azil duruşmalarında senatörlerden bağımsız jüri üyeleri gibi davranmaları bekleniyor.

McConnell, yargılama usullerini belirlerken tanıkların dinlenmemesi yönünde karar almıştı. Bugünkü ön duruşmada Demokratların oylanacak olan usullere ek bir madde ekletmeye çalışması ve tanıkların duruşmalara çağırılmasını sağlamak için mücadele vermesi bekleniyor.

Hakim

John Roberts**, Yüksek Mahkeme Başkanı**

John Roberts, son iki yüzyılın en genç Yüksek Mahkeme Başkanı. 2005 yılında, 50 yaşındayken bu göreve gelmişti.

Duruşmalardaki görevi, hem iddia hem de savunma makamlarının belirlenen usullere göre hareket etmesini sağlamak olacak.

John Roberts son iki yüzyılın en genç ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı.

Ocak ayı başında, azil davasının jürisi olacak senatörlerin yeminlerini almıştı.

Muhafazakâr bir isim olan John Roberts, daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir partiye yakın durmadığını, yargının siyasetten bağımsız olması gerektiğini söylemişti.

İki yıl önce Yüksek Mahkeme'de, Trump'In göç yasasına dair bir dava görülürken ABD Başkanı bir yargıç için 'Obama'nın yargıcı' ifadesini kullanmış, John Roberts ise "Obama yargıcı, Trump yargıcı, Bush yargıcı ya da Clinton yargıcı gibi yargıçlarımız yok. Bizler, karşımıza çıkan kişilere eşit hak tanımak için azami çaba harcayan olağanüstü bir grubuz" demişti.

Savcılar

Adam Schiff**, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi**

Trump'ın yargılanma sürecinde yedi Temsilciler Meclisi üyesi, 'azil yöneticileri' olarak adlandırılıyor ve iddia makamının argümanlarını ortaya koyuyor. Demokrat Adam Schiff, bu heyetin başında yer alan isim.

Adam Schiff (sağda) ve Jerry Nadler (solda)

Schiff, aynı zamanda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun da başkanlığını yürütüyor.

Schiff, Temsilciler Meclisi'ndeki Trump'In görevden azli oturumlarının da yüzü haline gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump da sık sık Adam Schiff'i Twitter'da hedef alıyor ve "Kaypak Shiff" yakıştırmasını yapıyor.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/889473486506385409

İddia makamına liderlik yapacağından dolayı büyük bir onur duyduğunu söyleyen Schiff için 'Azil sürecine dair detayları en iyi bilen isimlerden birisi' yorumları yapılıyor.

Jerry Nadler**, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi**

İddia makamında yer alan bir diğer kilit isim de Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler.

1992'den bu yana ABD Kongresi'nde görev yapan Nadler, bireysel özgürlükler alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Clinton'ın görevden azli için yürütülen süreç için 1998'de "Partizan bir girişim" demişti.

Diğer azil yöneticileri ise şöyle sıralanıyor:

Jason Crow, Val Demings, Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Sylvia Garcia.

Savunma makamı

Pat Cipollone**, Beyaz Saray Danışmanı**

Trump'ın savunma ekibinin başında Pat Cipollone bulunacak.

Pat Cipollone Aralık 2018'den bu yana Beyaz Saray'da görev yapıyor.

Cipollone, bugüne kadar azil sürecinde kamuoyuna yansıyan önemli bir rol üstlenmedi.

Süreç Temsilciler Meclisi'nde devam ederken, Cipollone, Kongre üyesi Jerry Nadler'e bir mektup yazmış ve süreci 'maskaralık' olarak tanımlayıp Beyaz Saray'ın bu soruşturmalara destek vermeyeceğini ifade etmişti.

Sekulow'un 'Jay Sekulow Band' adında bir rock müzk grubu da var.

Jay Sekulow**, Trump'ın şahsi avukatı**

Savunma makamına öncülük edecek bir diğer isim de Trump'ın kişisel avukatlarından Jay Sekulow olacak.

Sekulow'un özellikle evanjelistlerle yakın bağları olduğu biliniyor.

Özel yetkili savcı Robert Mueller, Trump'ın olası Rusya bağlantılarını araştırırken de Jay Sekulow önemli bir rol üstlenmişti.

Alan Dershowitz 1995'te cinayetten yargılanan Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ı savunmuştu.

Alan Dershowitz

Emekli Harvard Üniversitesi anayasa profesörü, savunma makamının en medyatik ismi.

Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson ve boksör Mike Tyson'ı davalarda temsil etmişti.

Dershowitz, CBS kanalına verdiği bir röportajda, Trump aleyhinde başlatılan azil sürecinin bir emsal oluşturmasından endişe ettiğini söylemiş ve "Trump'a tarafsız bir anayasa hukukçusu olarak danışmanlık yapmayı kabul ettim" demişti.

Savunma makamındaki diğer isimler ise eski Adalet Bakanı Pam Bondi, avukatlar Eric Hershmann ve Jane Raskin.

Jüri

Azil davasında senatörlerden tarafsız jüri üyeleri olmaları isteniyor. Ancak duruşmaların sonunda yapılacak oylamada neredeyse tüm senatörlerin parti çizgisinde oy vermesi bekleniyor.

Trump'ın görevden alınabilmesi için 100 sandalyeli senatonun üçte ikisi ABD Başkanı'nı isnat edilen suçlamalardan suçlu bulması gerek.

Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu elinde tuttuğu için Trump'ın aklanması bekleniyor.

TRUMP'IN AZİL SÜRECİ

BBC graphic

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