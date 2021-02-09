HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın azil davası Senato'da

Trump'ın azil davası Senato'da

09.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskını nedeniyle görevden azledilmesine ilişkin dava Senato'nun gündeminde.

Beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle hakkında görevden azil süreci başlatılan ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın azil davası bugün Senato'nun gündemine geliyor.

Temsilciler Meclisi, 74 yaşındaki Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından önce Kongre önünde yaptığı konuşmada destekçilerini "ayaklanmaya kışkırtma" suçlamasıyla 13 Ocak'ta görevden azledilmesi kararı almıştı. Temsilciler Meclisi kararı sonrasında, Trump'ın davası Senato'da görülmeye başlanıyor.

Süreç nasıl olacak?

İddia ve savunma makamlarının sürecin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda yaklaşık dört saat süren bir görüşme yaptıktan sonra Senato azil sürecinin anayasaya uygunluğunu oylayacak.

Senato'da çoğunluğun sürecin anayasaya uygun olduğu yönünde oy kullanması halinde iddia ve savunma makamlarına argümanlarını sunmaları için ikişer gün, toplam 16 saat süre tanınacak. Bu sürenin dolmasının ardından Trump'ın görevden azledilmesine ilişkin oylamaya geçilecek. Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde, yani en az 67 Senatörün azil lehinde oy kullanması halinde ise Trump görevden azledilmiş olacak. Şu anda Senato'da Demokratlar'ın 50, Cumhuriyetçiler'in de 50 sandalyesi bulunuyor.

Anayasaya uygunluk tartışması

Trump'ın avukatları ve destekçileri, Trump'ın artık başkan olmamasından ötürü sürecin anayasaya uygun olmadığını savunuyor. Amerikan anayasasına göre azil sürecinin sadece görevdeki başkanlara karşı başlatılabileceğini savunan avukatlar, Trump'ın şu anda sıradan bir vatandaş olduğunu ve hakkında azil süreci başlatılmasının anayasaya uygun olmadığını öne sürüyor. Dava öncesi açıklama yapan Trump'ın avukatları davanın "küstah siyasi bir eylem" olduğunu ve amacının "bir azınlık partisini susturmak" olduğunu öne sürdü.

Azil sürecinin başlatılması için girişimde bulunan Demokratlar ise görev süresi sona ermiş olmasına karşın Trump'ın Kongre baskını nedeniyle görevden azledilmesi gerektiğini savunuyor. Demokratlar aksi takdirde bunun başkanlık görevinin son haftalarındaki olası anayasa ihlallerinin önünü açabileceğini belirtiyor.

Trump, suçlu bulunması halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de aday olamayacak.

ABD'de 6 Ocak tarihinde Trump yanlıların ABD Kongre Binası'nı işgal etmeleri sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump hakkında iki azil soruşturması başlatılan ilk başkan olarak ABD tarihine geçti. İlk azil soruşturması Şubat 2020’de başarısız olmuştu.

Reuters,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Danimarka Başbakanı cam sildi!Danimarka Başbakanı cam sildi!
Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattıDenizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor!

Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor!

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Danimarka Başbakanı cam sildi!

Danimarka Başbakanı cam sildi!

DSÖ'den AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına destek

DSÖ'den AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına destek

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

ABD'de bir genç, YouTube için sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

Şoke eden olay! Sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.