Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor

Senato'nun ilk duruşmada davanın usulüne ilişkin sorulara açıklık getirmesi bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın azil davasında bugün Senato ilk kez toplanıyor. TSİ 21.00'de toplanacak olan Senato ilk duruşmada, dava sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin usul konularına açıklık getirecek. Oturumların kaç saat süreceği, iddia makamı ve Trump'ın avukatlarının açılış konuşmalarını ne zaman yapacakları gibi soruların yanıt bulması bekleniyor.

Senato'da Demokratik azınlığın lideri Chuck Schumer geçen hafta Senato'nun ilk oturumda dinleyeceği tanıklarla ilgili de oylama yapmasını beklediklerini söyledi. Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell ise Senato'nun tanıkları iddia ve savunma makamlarının konuşmalarını dinledikten sonra oylayacağını açıkladı.

Dava nasıl ilerleyecek?

Tarihi azil davası geçen hafta Perşembe günü iddianamenin okunmasıyla resmen başlamıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts mahkeme başkanı olarak, senatörler ise jüri üyesi olarak yemin etmişti. Cumhuriyetçi Senatör McConnell sürecin 1999 yılında Bill Clinton için başlatılan azil davasına "çok" benzeyeceğini söyledi. Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişki nedeniyle patlak veren skandal üzerine başlatılan azil davasında iddia ve savunma makamlarının görüş bildirmeleri üç gün sürmüştü. Ardından senatörler iddia ve savunma makamlarına sorular yöneltmişti. Bu sorular mahkeme başkanı tarafından okunmuştu. Senatörlerin kamuya açık duruşmalarda konuşmalarına ve cep telefonu kullanmalarına izin verilmemiş, davanın bazı bölümleri ise kamuoyuna kapalı olarak yapılmıştı.