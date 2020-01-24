Trump'ın azil davasında senatörler 'bulmaca çözüp uyuyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava süreci devam ediyor. Davanın jüri üyeleri olarak iddia ve savunma makamlarının konuşmalarını dinlemesi gereken birçok senatör ise oturumlar sırasında uyuklayıp bulmaca çözmekle ve oyun oynamakla suçlanıyor.

Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ve Jim Inhofe'un konuşmalar yapılırken koltuklarında 'uyukladığı' aktarıldı.

Senato'da durulmalar devam ederken görüntü alınmasına izin verilmiyor. Ancak, TIME dergisinin muhabirlerinden Vera Bergengruen, Twitter'dan Jim Risch'in uyurken tasvir edildiği bir mahkeme çizimi paylaştı ve "Favorim: Bu harika çizim, azil davasının ilk uyuklayanını teyit etti. Jim Risch" dedi.

https://twitter.com/VeraMBergen/status/1220130315777314816

Jim Risch'in sözcüsü ise senatörün uyuduğu iddialarını reddetti ve Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Dikkatli bir şekilde konuşmaları dinliyor, bir yandan da aşağı bakıyordu" dedi.

Bazı senatörlerin ise konuşmalar sırasında kitap okuduğu, bulmaca çözdüğü ve kağıt uçaklar yaptığı aktarıldı.