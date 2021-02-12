Trump'ın Azil Davasında Sıra Savunmada

"İsyana kışkırtma" suçuyla Senato'da yargılanan eski Başkan Donald Trump'ın avukatları, savunma yapmak için sadece bir güne ihtiyaçları olduğunu söyledi. Daha önce sürece ilişkin olarak belirlenen kurallara göre iddia ve savunma makamlarına sunum için ikişer gün ayrılmıştı. Azil davasının dördüncü gününde Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınında rolü olmadığını kanıtlama görevi üstlenen avukatlar, savunmayı, Trump'ın tanıklığı olmadan yapacak. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili azil yöneticileri, Senato'daki davada ifade vermek üzere Trump'a çağrıda bulunmuş ancak Trump, bu çağrıyı geri çevirmişti. Trump’ı, iki avukat; Bruce Castor ve David Schoen savunuyor. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partililer’den oluşan iddia makamı, iki gün boyunca Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından önce destekçilerine hitaben yaptığı konuşmadaki söylemlerinin isyana kışkırtma suçu oluşturduğu tezini savunmuştu. Jüri üyesi üç senatör savunma avukatlarıyla görüştü Perşembe günü üç Cumhuriyetçi Senatör, Lindsey Graham, Ted Cruz ve Mike Lee, Trump'ın avukatlarıyla olağandışı bir görüşme yaptı. Senato'daki azil davasında senatörler, jüri üyeliği görevi üstleniyor.

CNN televizyonuna göre Trump'ın avukatlarından David Schoen, üç Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın savunma ekibinin Cuma günkü oturumdan önce usule ilişkin görüşme yaptıklarını söyledi. Medyada yer alan bazı haberlere göre Trump, ilk savunma ekibinin davanın başlamasından kısa süre önce ayrılması üzerine devreye giren yeni avukatları Schoen ve Castor'un yaptıkları işten memnun değil. Castor ve Schoen, ilk günkü oturumda azil davasının anayasaya aykırı olduğu yönünde savunma yapmış, ancak Senato'da yapılan oylamada davanın anayasaya uygun olduğu ve bu nedenle görülebileceği kararı, 44'e karşı 56 oyla kabul edilmişti. Trump'ın avukatları nasıl bir savunma ortaya koyacak? Associated Press haber ajansına göre avukatları, müvekkilleri Trump'ın suçsuz olduğunu birkaç açıdan ortaya koymaya çalışacak. Davanın anayasal olmadığına odaklanmaları beklenen Castor ve Schoen, isyancıların Kongre binasına kendi iradeleriyle girdiklerini, Trump'ın destekçilerine hitaben yaptığı siyasi konuşmanın ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi'yle garanti altına alınan siyasi bir söylem olduğunu savunması bekleniyor.

Avukatlar, bugünkü savunmayı kısa tutmayı planlıyor. Trump'ın bir danışmanı, dün, avukatların savunmayı bir günde tamamlamalarının beklendiğini söyledi. İddia makamı gibi savunmaya da iki güne yayabilecekleri toplam 16 saat süre tanınıyor. Avukatların sunumu tamamlandıktan sonra jüri üyeliği görevi üstlenen senatörlerin gerek iddia makamı gerekse savunmaya yazılı sorularını iletme fırsatı tanınacak. Partizan öfke Trump'ın avukatlarının savunmada Demokrat Parti'ye, ikinci azil davasının eski Başkan Trump'a yönelik "nefretten" kaynaklandığı şeklinde eleştiriler yöneltmeleri bekleniyor. Savunma ayrıca, Demokratlar'ın da bazı şehirlerde bu yıl yaşanan şiddet eylemlerini kışkırttıklarını iddia etmeleri bekleniyor. Avukat David Schoen, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokratlar'dan oluşan iddia makamının Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 90 dakikalık video görüntüleri izletmesinin "rencide edici" olduğunu söyledi. Video kayıtlarında Kongre'yi işgal eden Trump destekçilerinin giriştiği şiddet eylemleri, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi öldürme tehditleri yaptıkları görülmüştü.