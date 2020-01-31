Trump'ın Azil Davasında Sona Yaklaşıldı

Başkan Donald Trump’ın Senato’daki azil davasında artık sona yaklaşılıyor. Senatörler tanık çağırılıp çağırılmayacağı konusunda oylama yapacak. Demokratlar’ın tanıkların dinlenmesi talebini yerine getirmek üzere yeterli oy sayısına ulaşması olası görünmüyor. Cuma günü Senato’da her iki taraf da önce kapanış argümanlarını sunacak, daha sonra da tanıkların ifadeye çağırılıp çağırılmaması konusunda oylamaya geçilmesi bekleniyor. Senato’daki yargılama sürecinde Demokratlar iki haftadır devam eden oturumlarda Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın tanık olarak ifade vermesi talebini dile getirmişti. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da bunun için dört Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaç vardı. Ancak Demokratlar bu desteği sağlamışa benzemiyor. Demokratlar’ın tanıkların dinlenmesi oylamasında yeterli desteği alması olası görünmüyor Kararsız senatörler arasında yer alan Cumhuriyetçi Lamar Alexander Perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Demokratlar’ın Trump aleyhindeki tezlerini kanıtladıklarını, bunun için daha fazla delile gerek duyulmadığını ancak Başkan’ın yaptıklarının ABD Anayasası’nda belirlenen “azli gerektiren suç” kriterlerini karşılamadığını savundu.

Cumhhuriyetçi senatörler Mitt Romney ve Susan Collins, Senato’daki oylamada tanıkların ifade vermesinden yana oy kullanacaklarını açıkladı. Ancak Lamar Alexander’ın aleyhte oy kullanacağını açıklaması sebebiyle, dördüncü kararsız Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski tanıkların çağrılmasından yana oy kullansa bile, Demokratlar yeterli oy sayısı olan 51 oya ulaşamıyor. Tanıkların dinelenmesi konusunda yapılacak oylamada evet ve hayır oylarının eşit çıkması halinde, Senato’daki yargılama sürecine başkanlık eden Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts devreye girebilir. Ancak yargıç Roberts oylamadaki berabere durumu bozmamayı da tercih edebilir. Bu durum da Demokratlar içn yenilgi anlamına geliyor. Trump hakkında nihai oylama Cuma akşamı ya da Cumartesi yapılabilir Senato’daki oylamada tanıkların dinlenmemesi yönünde oy çıkması, Başkan Trump aleyhinde Senato’da yürütülen yargılama sürecinde artık sona gelindiği anlamına gelecek. Bu durumda da Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın yine Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kongre kaynaklarına gore nihai, oylama Cuma günü geç saatlerde ya da Cumartesi günü yapılabilir.

Demokrat Senatör Jeff Merkley, Cumhuriyetçi Senatör Alexander’ın kararına sert tepki gösterdi. Cuma günü CNN televizyonuna konuşan Merkley, tanıkların dinlenmediği ve yeni delillerin sunulmadığı bir mahkemeden çıkacak sonucun her açıdan bir trajedi olacağını savundu. Senatör Lamar Alexander’ın kararını “Senato’ya, hukukun üstünlüğüne ve ABD halkına karşı bir suç” olarak niteledi. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Aralık ayında Cumhuriyetçi Başkan Trump hakkında azil sürecini başlatarak, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’la ilgili soruşturma açılması konusunda Ukrayna’ya baskı yaparak “görevi suistimal” ve süreç içinde de “Kongre’nin görevini yapmasını engelleme” suçlamalarını yöneltmişti. Demokrat Kongre Üyesi: “Halkın olan biteni çirkin ayrıntılarla öğrenmesini istemiyorlar” Senato’daki yargılama sürecinde savcı konumundaki Demokrat Kongre üyelerinden Adam Schiff Senato’da yaptığı konuşmada, “Hakikat gözlerimizin içine bakıyor. John Bolton’ın neden ifade vermesini istemediklerini biliyoruz. Neler olduğunu bilmediğimizden değil. Amerikan halkının olanları bütün bu çirkin ve rahatsız edici ayrıntılarıyla öğrenmesini istemiyorlar” ifadelerini kullandı.