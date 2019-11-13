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Trump’ın azil soruşturması oturumları başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 20:14 | Son Güncelleme

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülerek Başkan Donald Trump’ı azletmeye yönelik başlatılan azil soruşturması oturumları ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlanacak.ABD tarihinde ilk defa televizyonlardan canlı yayınlanacak olan Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek oturumlar başladı.

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülerek Başkan Donald Trump’ı azletmeye yönelik başlatılan azil soruşturması oturumları ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlanacak.
ABD tarihinde ilk defa televizyonlardan canlı yayınlanacak olan Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek oturumlar başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlamaları reddettiği soruşturmada Trump, Ukrayna ile ilgili olarak bulunduğu pozisyonu kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak ile suçlanıyor.
Temsilciler meclisinde yapılan oturumda verdiği ifadede ABD’nin Ukrayna Vekil Büyükelçisi Wiliam B. Taylor, Trump ile Avrupa Birliği Büyük Elçisi Gordon Sonland arasında 26 Temmuz tarihinde yapılan görüşmede bir personelin Trump’ın “soruşturmalar” konusunda bilgi istediğini duyduğunu belirtti.
Taylor aynı zamanda Haziran ayında Ukrayna’ya vardığında ABD’nin Ukrayna’ya yönelik politikaların düzenlenmesini oldukça sıra dışı ve kafa karıştırıcı bulduğunu söyledi.
Önümüzdeki birkaç aya uzayabilecek oturumların ABD’nin önündeki politik yaşamı derinden etkileyeceği öngörülüyor. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki ideolojik çekişmenin iyice ortaya çıktığı bu prosesin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan geçemeyeceği ön görülürken sadece görevden alınma soruşturmasının bile Trump’ın önümüzdeki seçimleri kaybetmesine sebep olabileceği söyleniyor.
Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden’ın oğlu Hunter’ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump’ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

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