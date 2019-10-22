Trump'ın azil soruşturmasına "linç" yakıştırması tepki çekti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik yürütülen azil soruşturmasını "linç" olarak yorumlaması, ülkede "ırkçılık" tartışmalarına yol açtı.

Trump'ın, azil soruşturmasını eleştirdiği bir Twitter mesajında "linç" kelimesini kullanmasını eleştiren siyahiler ve Demokratlar, bu kelimenin, ABD'de bir dönem Afrika kökenli Amerikalıların büyük gruplarca ırkçı motivasyonla linç edilerek öldürülmesi üzerine doğduğunu anımsatarak, Trump'ın böyle bir tabiri kendisi için kullanmasının uygun olmadığını savunuyor.

Donald Trump, sabah saatlerinde paylaştığı mesajında, "Eğer bir gün Demokratlardan bir başkan çıkar ve Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çok az farkla bile olsa çoğunluğu yakalarsa, Cumhuriyetçiler hiçbir kanuni prosedür, adalet ya da kanuni haklar olmadan başkanı azledebilir. Tüm Cumhuriyetçiler bir linçe şahit olduklarını unutmasınlar. Ama (seçimleri) biz kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Demokratlar tepkili, Cumhuriyetçiler Trump'a hak veriyor

Mesajın ardından siyahi siyasetçiler ve Demokrat Partiden bazı isimler, bu kelimenin kullanılmasının "ABD'nin karanlık dönemlerini anımsattığı ve ırkçı içeriği olduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi.