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Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:30 | Son Güncelleme

Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talebi

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasında, Cumhuriyetçiler, eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de ifade vermesini istedi.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'e gönderdikleri tanık listesinde, Hunter Biden ve Trump'ın Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de yer alması ve tanık olarak dinlenmeleri talebinde bulundu.

İstihbarat Komitesinin kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Devin Nunes, yaptığı açıklamada, Schiff'den azil soruşturmasının "adil" olması için listedeki tüm tanıkları çağırmasını beklediklerini, aksinin ise adil yargılamayı engelleyeceğini ifade etti.

Ancak, Schiff'in Cumhuriyetçilerin tanık listesindeki isimlerin hepsini olmasa da bir kısmını reddetmesi bekleniyor.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azil cumhuriyetçiler Donald Trump Hunter Biden

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