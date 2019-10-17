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Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü

BALTIMORE (AA) - ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasını yürüten komitenin başkanı Elijah Cummings'in 68 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Cummings'in ofisinden yapılan açıklamada, Maryland eyaleti temsilcisinin, sabah erken saatlerde, John Hopkins Hastanesi'nde, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Babası çiftçi olan Cummings, ABD Başkanı Trump'ın icraatlarına dair, azil soruşturması da dahil birçok soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin başkanlığını yürütüyordu.

Soruşturmaların kızdırdığı Başkan Trump, Cummings'in seçim bölgesi Baltimore için "ülkenin en geri kalmış bölgesi" ifadesini kullanmıştı.

Elijah Cummings, ABD Başkanı'nın, toplumu bölen ve gerçek sorunlarından uzaklaştıran "nefret dolu ve tahrik edici" yorumlar yapmayı bırakması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisinde Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim olmak üzere 3 ayrı komite Trump'ın azil soruşturmasını yürütüyor.

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