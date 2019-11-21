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Trump'ın keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı!

21.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi hakkındaki azil soruşturmasında verilen ifadeleri dinlerken keçeli kalemle notlar aldığı ortaya çıktı. Trump daha sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde bu notlarını gazetecilere okudu, Ukrayna Cumhurbaşkanı'na şahsi çıkarları için baskı yaptığı iddialarını reddetti.

Trump'ın keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi hakkındaki azil soruşturmasında "Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık" olarak nitelenen ABD'nin Avrupa Birliği elçisi Gordon Sondland'ı televizyondan dinlerken keçeli kalemle notlar aldığı ortaya çıktı.

Trump daha sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde bu notlarını gazetecilere okudu. Büyük harflerle yazılan notlarda "Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. (Ukrayna Cumhurbaşkanı) Zelinsky'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu" yazıyor.

Trump'la Sonland arasında geçen konuşmaya atfen alınan bu notlarda Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin adını yanlış yazdığı görülüyor.

Trump

'DİJİTALDEN ANALOĞA GEÇTİ'

Amerikan medyasında yer alan yorumlarda Trump'ın, 'kaderini etkileyecek bir soruşturmada medyanın karşısına alelacele alınmış notlarla çıkması' yadırganırken spin.com sitesi notları ABD Başkanı'nın zaman zaman yazım yanlışları içeren Twitter mesajlarına benzetti.

Site, "Öfkeyle yazılmış Twitter mesajları gibi. Her şey aynı sadece internet bağlantısı yok. Trump dijitalden analoğa geçti" dedi.

Trump'ın, 3 Kasım 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçiminde olası Demokrat adaylardan Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmaları için Ukrayna'ya askeri yardımı kesmekle suçlanıyor.

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