Trump'ın azil süreci: ABD'de senatörler Trump'ın nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamıyor

Donald Trump'ın görevden alınıp alınmamasına ise onu yargılayacak olan Senato karar verecek.

Ancak Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yargılama sırasında tanıkların ifadesinin alınması konusunda uzlaşmaya varmadı.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, son dönemde ortaya çıkan ve Ukrayna'ya bazı şartlar karşılığında yardım edileceğini belirten elektronik postanın, şeffaflığın önemini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Davanın "adil" olması için bu şartların garanti altına alınmasını talep ediyorlar.

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, Temsilciler Meclisi'nin azlini onayladığı Başkan Donald Trump'ın Senato'da nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamadı.

Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan üçüncü başkan. Ancak azledilmesi pek olası görülmüyor çünkü Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunlukta

Noel ve yılbaşı tatilinden dolayı Senato'daki yargılamanın Ocak ayında, tatil dönemi bittikten sonra yapılması bekleniyor.

Ancak Demokratlar bugüne kadar Temsilciler Meclisi'nde oylanan maddeleri ve suçlamaları Senato'ya vermeyi reddetti.

Belgeleri vermek için McConnell'dan, en azından tanıklardan dördünün ifade vermesi için garanti istiyorlar. Bu tanıklar halihazırda Beyaz Saray'da çalışan ya da daha önce çalışmış olan ve Ukrayna konusuyla ilgili yakından bilgisi olan yetkililer.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, 2020'deki seçimde Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden'ın ülkede yaptığı işlerle ilgili soruşturma açması için baskı yapmakla, bunu yaparken de başkanlık yetkilerini kullanmak ve Ukrayna'ya yapılacak maddi yardımı bu şarta bağlamakla suçlanıyor.

Cumhuriyetçi lider McConnell'ın tepkisi ne oldu?

Senato'daki Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell, Pazartesi günü çıktığı Fox Haber yayınında "Tanıkları dinleme seçeneği tamamen devre dışı bırakmış değiliz" dedi.