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Trump'ın azil süreci: 'Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık Gordon Sondland' ifade verecek

20.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Kongre'de yürütülen azil soruşturmasında bugün, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişki kurmada görevlendirdiği Beyaz Saray'ın Avrupa Birliği elçisi ifade verecek. AB elçisi Gordon Sondland, Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık olarak nitelendiriyor.

Trump'ın azil süreci: 'Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık Gordon Sondland' ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Kongre'de yürütülen azil (görevden alma) soruşturmasında bugün, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişki kurmada görevlendirdiği Beyaz Saray'ın Avrupa Birliği elçisi ifade verecek.

ABD medyası, Trump'ın AB Büyükelçisi Gordon Sondland'ı, 'Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık' olarak nitelendiriyor.

Trump'ın, başkanlık kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapmış zengin bir işadamı olan Sondland'ı, normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişki kurmada kullandığı ileri sürülüyor.

Sondland, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin yardımcılarından biriyle Trump adına görüştüğünü ve başkanlık yarışında Trump'ın muhtemel rakibi olabilecek Demokrat Partili Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda bulunduğu Ukraynalı gaz şirketi hakkında soruşturma başlatılması karşılığında 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını söylediğini kabul etmişti.

Ancak Sondland'ın azil soruşturması kapsamında verdiği bu ifade, 26 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir restorandan Trump'ı arayarak "soruşturma" hakkında bilgi vermesini içermiyordu. Trump'ın bağırarak yaptığı konuşmayı ABD'nin Kiev elçiliğinde siyasi danışman olarak çalışan David Holmes de işitmişti.

Holmes, Kongre'deki azil soruşturmasında ifade vermiş ve Trump ile Sondland arasındaki konuşmada, Başkan Trump'ın 'Soruşturma başlatacak mı?' diye sorduğunu ve Sondland'ın da 'başlatacak' cevabını verdiğini, Zelensky için de 'istediğiniz her şeyi yapacak' dediğini söylemişti.

Sondland ayrıca 10 Temmuz'da Ukraynalı yetkililerle ABD'li yetkililer arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen bir toplantı konusunda da çapraz sorguya tabi tutulabilir. Bu toplantıda da Trump'ın Zelenskiy ile Washington'da görüşmesi için Ukrayna'da Biden hakkında soruşturma başlatılması koşulunun öne sürüldüğü iddia ediliyor.

Temsilciler Meclisi'nde verilen ifadelerde, o dönem Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton'ın toplantıyı durdurup "bu planın bir parçası olmayacağını" dile getirdiği ortaya çıkmıştı.

Ancak Sondland'ın başka bir odada Ukraynalı yetkililer üzerinde baskı kurmaya devam ettiği dile getirilmişti.

Azil soruşturmasında Sondland'ın bugün vereceği ifadede yeni ayrıntılar açıklaması halinde Trump ve muhafazakar müttefiklerinden büyük tepkilere maruz kalabileceği ifade ediliyor.

ABD Kongresi'de Trump'ın azil soruşturması

Azil soruşturması neden başladı?

Trump, 3 Kasım 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçiminde olası Demokrat adaylardan Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmaları için Ukrayna'ya askeri yardımı kesmekle suçlanıyor.

ABD Başkanı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Biden ve oğlunun Ukrayna'daki şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği öne sürülüyor.

ABD Anayasası, Kongre'ye başkanın üç kategoriden en az birinde suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor.

Suçlamaları reddeden Trump ise hakkındaki azil sürecini "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Trump, "ABD dış politikasını kişisel çıkarlarına göre şekillendirdiği" iddiasının gerçek olmadığını söylüyor.

Azil soruşturmasında bu hafta, kamuoyuna açık ifade verme sürecine geçilmişti.

Trump, Kongre'de hakkında yürütülen azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde değerlendireceğini açıklamıştı.

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