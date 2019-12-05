Trump'ın azil süreci: Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda yapılan oturumda, Beyaz Saray'ın yürütülen yasal süreçle ilgili işbirliğinde bulunmadığı açıklandı. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler, yaptığı açılış konuşmasında, ABD Başkanı Trump'ın "tek bir belge paylaşımında bulunmadığını ve tanıkları ifade vermemeleri için yönlendirdiğini" söyledi: "1974 yılındaki azil sürecinde Başkan (Richard) Nixon onlarca kayıt paylaştı. 1998'de Başkan (Bill) Clinton fiziksel olarak kan örneği verdi. Başkan Trump, tam tersine, tek bir belge bile sunmayı reddetti ve her bir tanığı ifade vermemesi için yönlendirdi." Nadler'in açılış konuşmasının ardından gerçekleşen komisyonun ilk oturumunda dört anayasa hukuku uzmanı, Trump'ın Amerikan Anayasası'nı ihlâl ettiği suçlamalarının anayasal zeminini tartıştı. Demokratlar'ın tanığı olarak dinlenen üç anayasa hukuku uzmanı, Trump'ın Ukrayna'dan, ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi olması ihtimali bulunan Joe Biden'ın soruşturulmasını istemesinin, azledilme gerekçesi olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler'in tanığı hukuk uzmanı ise delillerin yetersiz olduğunu savundu.

Demokratlar'ın tanık olarak ifadeye çağırdığı Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Noah Feldman, Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Pamela Karlan, North Carolina Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Michael Gerhardt, Trump'ın eylemlerinin, azledilme gerekçeleri olan "gücüyü kötüye kullanma, rüşvet, Kongre'ye karşı gelme ve adaletin tecelli bulmasını engelleme" suçlarına karşılık geldiğini düşündüklerini kaydettiler. Cumhuriyetçiler'in tanığı, George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Jonathan Turley ise, Trump'ın davranışlarının doğru olmadığını fakat azil soruşturmasının "baştan savma" olduğunu söyleyerek, mevcut kanıtların Trump'ın "net bir suç işlediğini" göstermediğini savundu. Azil soruşturmasında ABD Başkanı Trump'a; 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımı baskı aracı olarak kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, 2020 Başkanlık seçimlerinde Trump'ın muhtemel rakibi Demokrat Joe Biden hakkında soruşturma başlatmasını sağlamaya çalışma iddiaları inceleniyor.