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Trump'ın azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açık oturumlar başladı

13.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecine yönelik soruşturmanın kamuoyuna açık bölümü Kongre'de başladı. Tanıkların dinleneceği oturumları Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff yönetiyor. Schiff, Kongre üyelerinden muhbirin kimliğini hiçbir şekilde açıklamamalarını istedi.

Trump'ın azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açık oturumlar başladı

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecine yönelik soruşturmanın kamuoyuna açık bölümü Kongre'de başladı. Tanıkların dinleneceği oturumları Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff yönetiyor.

Soruşturma kapsamında, Trump'ın siyasi çıkarları için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den iyilik yapmasını ve kendisine yardım etmesini istediği iddiaları inceleniyor.

Schiff, soruşturmanın açılış sürecinde Zelenskiy'nin "siyasete yeni giren bir isim" olduğunu ve ABD ile ilişkilerini iyi tutmak istediğini ancak Trump'ın kendi kişisel çıkarı için "bir müttefikin kırılganlığından faydalandığını" söyledi.

Sürecin ilk aşamalarında, kapalı oturumlar yapılmıştı. Bugün itibarıyla ise Temsilciler Meclisi'nde kamuoyuna açık soruşturma süreci başlamış oldu.

Azil soruşturmasının başlamasına neden olan süreç, bir muhbirin Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde kişisel çıkarları için yardım ve iyilik istediğini iddia etmesiyle başladı.

Daha sonra Beyaz Saray, görüşmeye katılan yetkililerin tuttukları notlardan derlenmiş olan konuşmanın özet deşifresini yayınladı. Bu deşifrede, Zelenski'nin ABD'den füze satın almaya hazır olduklarını söylemesinin ardından Trump'ın "Ancak ben de sizden bir iyilik istiyorum" dediği görülüyor.

Özete göre, Trump, ayrıca 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğluyla ilgili yolsuzluk soruşturması açması ve Ukrayna'nın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Crowdstrike adlı bir şirket üzerinden müdahale ettiği yönündeki soruşturmayı kapatmasını istedi.

Schiff, açılış konuşmasında, "Bu soruşturmaların hiçbirisi ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun değil. Bununla birlikte her ikisi de Donald Trump'ın kişisel ve 2020 kampanyasının çıkarlarına uygun" dedi.

Schiff ayrıca, Kongre üyelerinden muhbirin kimliğini hiçbir şekilde açıklamamalarını istedi.

Demokrat üye: Televizyondan canlı yayınlanan bir tiyatro

Beyaz Saray Sözcüsü Stephani Grisham, Trump'ın televizyonlardan canlı yayınlanan bugünkü oturumu seyretmediğini söyledi.

Grisham, "Trump, Oval Ofis'te toplantılar yapıyor. İzlemiyor, çalışıyor" dedi.

Trump'ın soruşturmanın devam ettiği saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Komite'nin Cumhuriyetçi kıdemli üyesi Devin Nunes, soruşturmayı "Demokratlar tarafından sahneye konulan ve televizyondan canlı yayınlanan bir tiyatro oyununa" benzetti.

Nunes, "Sahnelenen esas oyun olan Rusya hilesi sona erdi. Ve onun daha düşük maliyetli devam oyunu Ukrayna başladı. Siyasileşmiş bürokrasinin Amerikalıların devlete duyduğu inanca çok ciddi zarar verdiğine dikkat çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililerin ifadelerine geçildi.

Bugün konuşacak olan iki diplomattan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Masası yetkilisi George Kent, ABD'nin iktidarı elinde tutanların muhalifleri hakkında başka devletlerden soruşturma yürütmesini isteyecek bir ülke olmaması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Kent'in ardından ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor söz aldı.

Taylor, kendisinden sonra göreve getirilen eski Büyükelçi Marie Yovanovitch'in Beyaz Saray tarafından kenara itildiğini söyledi.

Taylor, "ABD'de politika yapma süreci iki kanaldan yürüyormuş gibi duruyor: Bunlardan biri olağan, diğeri ise oldukça olağandış. Büyükelçi vekili olarak, düzenli ve resmi diplomatik süreçlerden sorumluydum. Ancak aynı zamanda yolum sıradışı ve gayrıresmi karar alma süreçleriyle de kesişti" dedi.

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