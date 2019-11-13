Trump'ın azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açık oturumlar başladı

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecine yönelik soruşturmanın kamuoyuna açık bölümü Kongre'de başladı. Tanıkların dinleneceği oturumları Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff yönetiyor.

Soruşturma kapsamında, Trump'ın siyasi çıkarları için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den iyilik yapmasını ve kendisine yardım etmesini istediği iddiaları inceleniyor.

Schiff, soruşturmanın açılış sürecinde Zelenskiy'nin "siyasete yeni giren bir isim" olduğunu ve ABD ile ilişkilerini iyi tutmak istediğini ancak Trump'ın kendi kişisel çıkarı için "bir müttefikin kırılganlığından faydalandığını" söyledi.

Sürecin ilk aşamalarında, kapalı oturumlar yapılmıştı. Bugün itibarıyla ise Temsilciler Meclisi'nde kamuoyuna açık soruşturma süreci başlamış oldu.

Azil soruşturmasının başlamasına neden olan süreç, bir muhbirin Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde kişisel çıkarları için yardım ve iyilik istediğini iddia etmesiyle başladı.

Daha sonra Beyaz Saray, görüşmeye katılan yetkililerin tuttukları notlardan derlenmiş olan konuşmanın özet deşifresini yayınladı. Bu deşifrede, Zelenski'nin ABD'den füze satın almaya hazır olduklarını söylemesinin ardından Trump'ın "Ancak ben de sizden bir iyilik istiyorum" dediği görülüyor.