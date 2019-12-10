Trump'ın azil süreci: Temsilciler Meclisi ABD Başkanı'nı 'görevi suistimal ve kongreyi engellemekle' resmen suçladı

Azil süreci, kimliği açıklanmayan bir ihbarcının geçen Eylül'de Trump ve Ukrayna lideri arasında Temmuz'da yapılan bir telefon görüşmesini şikayet etmesiyle başlamıştı.

Eğer suçlamalar, Demokrat Partililer'in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilirse, Cumhuriyetçiler'in çoğunluğunu oluşturduğu Senato'da azil yargılaması, büyük olasılıkla Ocak ayının ilk günlerinde başlayacak.

Suçlamalar, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde bu hafta kabul edilirse, daha sonra Kongre'nin alt kanadında, tüm meclis üyeleri tarafından oylanacak.

Başkan Trump, "hiç bir yanlış" yapmadığında ısrarlı ve süreci "delilik" diye tanımlıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, azil süreci kapsamında önemli bir adım atıp, Başkan Donald Trump'ı resmen görevi suistimal ve Kongre'nin çalışmasını engellemekle suçladı.

Trump'ın kendisini "yasaların üzerinde gördüğünü" savunan Nadler, "Hiç kimsenin, başkanların bile yasaların üzerinde olmadığı konusunda net davranmalıyız." dedi.

Trump neyle suçlanıyor?

Trump, Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımı, kendisine siyaseten yardımcı olacak yolsuzluk soruşturmaları başlatma şartına bağlıyor gibi görünüyor.

Demokratlar, Trump'ın bu soruşturmalar karşılığında iki pazarlık kozu kullandığını, bunların birinin Kongre'nin zaten onayladığı 400 milyon dolarlık askeri yardım, diğerinin de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenksk'yle Beyaz Saray'da görüşme oldunu söylüyorlar.

Demokratlar ise, zor durumdaki bir ABD müttefikine bu şekilde baskı yapmanın, görevi sustimal olduğunu iddia ediyorlar.

Trump'ın, Ukrayna'dan istediği ilk soruşturma, önde gelen Demokrat rakibi, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaydı. Hunter Biden, babası Başkan Obama'nın yardımcısıyken, Ukraynalı bir enerji şirketinin yönetim kuruluna girmişti.

Trump'ın ikinci talebiyse, Rusya'nın değil, Ukrayna'nın, Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki bir komplo teorisine destek verilmesiydi.