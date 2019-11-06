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Trump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi

06.11.2019 03:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında adı geçen Amerikalı üst düzey bir diplomat ifadesini değiştirdi. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye ABD'nin ülkeye yapması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımın, Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söylediğini ABD Kongresi'ne iletti.

Trump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında adı geçen Amerikalı üst düzey bir diplomat ifadesini değiştirdi. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye ABD'nin ülkeye yapması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımın, Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söylediğini ABD Kongresi'ne iletti.

Gordon Sondland, daha önce askeri yardımların siyasi bir faydaya dayalı olduğu iddiasını reddetmişti.

Trump'ın bağışçıları arasında yer alan Sondland, ifadesine 3 sayfalık bir ek yaptı. Söz konusu gelişme, Temsilciler Meclisi'nde Donald Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Demokratların, soruşturma kapsamında kapalı kapılar ardında ay başında yaptıkları iki mülakatın daha dökümünü Salı günü yayımlamasıyla ortaya çıktı.

Sondland ifadesinde, Washington'ın Ukrayna'ya askeri yardımlarının ülkede yolsuzlukları soruşturma sözünü içeren bir açıklama yapılması koşuluna bağlandığını Eylül ayı itibarıyla anladığını söyledi.

Azil süreci için kilit bir isim olarak görülen diplomat, 1 Eylül'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Andriy Yermak ile yaptığı bir görüşmeyi ifadesine ekledi.

İfadesinde Sondland, "Yermak ile bireysel olarak konuştuğumu şimdi hatırlıyorum. Ona, Ukrayna haftalardır üzerinde konuştuğumuz yolsuzluk açıklamasını kamuoyuyla paylaşmadığı müddetçe, ABD yardımlarının yeniden başlamasının pek mümkün görünmediğini söyledim" dedi.

Sondland, ABD'nin Ukrayna Büyükelçi Vekili William Taylor ile Eylül ayındaki mesajlaşmalarında, Başkan Trump'ın siyasi menfaat için Ukrayna'ya baskı uygulamadığı konusunda açık olduğunu kaydetmişti.

İfadesinde Sondland, azil soruşturması kapsamında ifade veren diğer iki kilit tanığın konuşmalarını gördükten sonra hafızasının tazelendiğini belirtti.

Trump'ın azil süreci hakkında ne biliniyor?

Cumhuriyetçi Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve bir dönem Ukrayna merkezli bir gaz şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğluna yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılması için, Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanıyor.

Trump görevini kötüye kullanmadığını söylüyor ve Demokratlar'ı kendisine karşı yeni bir "cadı avı" yürütmekle suçluyor.

Trump Kentucky Eyaleti'nde düzenlediği seçim mitinginde konuşuyor (4 Kasım 2019)

ABD Kongresi yürüttüğü soruşturmayla, Trump'ın siyasi çıkar elde etmek için kanunları ihlâl edip etmediğini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi, Başkan'ın görevini kötüye kullanarak, yabancı bir liderden 2020 Başkanlık seçimlerine müdahalesini istediği şüphesiyle görevden azil sürecini başlatmıştı.

Soruşturma sürecinin ilk aşamasında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu soruşturmalarına devam edecek ve kamuya açık oturumlar yapacak. Komite, kapalı oturumlarda alınan ifadelerin zabıtlarını da kamuya açma hakkını elinde bulunduruyor.

İkinci aşamada, İstihbarat Komisyonu bulgularını kamuya açık bir rapor haline getirip, kendi oturumlarını başlatacak Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na gönderecek. Başkan Trump'ın avukatlarının, Adalet Komisyonu aşamasına katılmalarına izin verilecek.

Azil sürecinde bundan sonra ne olacak?

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