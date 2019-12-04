Trump'ın azil süreciyle ilgili rapor açıklandı: "Görevi suistimal ettiğine dair güçlü kanıtlar var"

Azil süreci soruşturmasında Trump'ın, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yaptığı iddiaları araştırıldı.

"Başkan, kendi kişisel ve siyasi emellerini ABD'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tutmuş, Amerikan seçim sisteminin sağlamlığına zarar vererek Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atmıştır."

"Soruşturma kapsamında, Trump'ın hem kişisel olarak hem de Amerikan hükümetinin içindeki ya da dışındaki diğer kişiler üzerinden tekrar seçilmek için yabancı bir hükümetin, Ukrayna'nın, müdahalesini talep ettiğini buldu.

Azil soruşturmasının temelini teşkil eden 300 sayfalık rapor, Trump'ı ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve Demokrat rakibini karalamak için orantısız güç sergilemekle suçladı.

Soruşturmanın merkezinde, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında 25 Temmuz'da yapılan bir telefon görüşmesi var.

Telefon konuşmasının zabıtları, Trump'ın Zelensky'den, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddialarını soruşturmasını istediğini gösteriyor.

Trump'ın, Ukrayna'ya verilecek askeri yardımı çekerek Zelensky'ye baskı yaptığı öne sürülüyor.

"Bir blogger'ın zırvalıkları"

Raporda, Trump'a yöneltilen suçlamaların temelinde iki unsur var. Öncelikli olarak Trump'ın askeri yardımı Biden'a yönelik olarak bir soruşturma açılması için bir yem olarak kullandığı öne sürülüyor.

İkinci olarak, Trump'ın Kongre'nin soruşturmasını engellemek için aktif bir şekilde çalıştığı, soruşturmayı yönetenlere belgelerin teslim edilmediği, tanıkların ifade vermesinin önüne geçildiği ve ifade veren bazı tanıkların tehdit edildiği aktarılıyor.

Trump'ın hem görevini suistimal ettiğine hem de Kongre'nin soruşturmasına engel olmak istediğine dair güçlü kanıtlar olduğunu söyleyen rapor, "Başka hiçbir başkan anayasayı ve Kongre'nin gücünü bu kadar suistimal etmemiştir" ifadesini kullandı.