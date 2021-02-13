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Trump'ın azil yargılanmasında sona doğru

13.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Trump’ı savunan avukatlar eski Başkanın Kongre baskınında göstericileri kışkırttığı öne sürülen sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Yargılamada nihai kararın bugün verilmesi bekleniyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak'taki Kongre baskınına neden olmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın, azil istemiyle Senato'daki yargılanması devam ediyor. Senato üyelerinin, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair karar vereceği oylama büyük olasılıkla bugün yapılacak.

Dördüncü günü sona eren yargılamada Trup'ın avukalatları, kendilerine ayrılan 16 saatlik savunma süresinin yaklaşık üç saatini kullandı. Avukatlar, Trump'a yönelik suçlamaları "kuyruklu yalan" olarak tanımlarken, eski başkanın Kongre'deki olayların yaşandığı gün destekçilerine yaptığı "savaşın" çağrısının sembolik anlam ifade ettiğini ileri sürdü. Avukatlar, Trump'ın ifadelerinin ABD Anayasası'na göre ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini savundu.

"Demokratlar cadı avı peşinde"

"Görevi sona ermiş bir başkanı azil istemiyle yargılamanın anayasal olmadığını" savunan avukatlar Demokratların, "siyasi cadı avı" peşinde olduğunu dile getirdi.

Savunma ekibi Senato'ya Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuşmalarının yer aldığı bir video izletti. Videoda Biden ve Harris'in Kongre baskınından önceki konuşmalarında, Trump gibi "sonuna kadar savaşma" ve "mücadele etme" gibi ifadeler kullandığına dikkat çekildi. Avukat Michael T. Van der Veen, bu durumun "iki yüzlülük" olduğunu belirterek, böylesi sözlerin siyasette sıklıkla kullanıldığına işaret etti.

Trump'ın halkı hiçbir şekilde şiddete yöneltmediğini savunan avukatlar, Kongrede çoğunluğu elinde tutan Demokratların anayasayı ve azil sürecini "kendi çıkarları için" kullandığını iddia etti.

Nihai oylama bekleniyor

Beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Senato, son konuşmaları dinlemek üzere cumartesi günü yeniden toplanacak. Herhangi bir tanığın davet edilmemesi durumunda Trump'ın suçlu olup olmadığına dair nihai oylamanın bu oturumda yapılması bekleniyor.

17 Cumhuriyetçi senatörün oyu gerekiyor

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az üçte iki çoğunluğun, yani 67 senatörün eski başkanın aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu göz önüne alındığında, Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler'den 17 üyenin eski başkana karşı oy kullanması gerekiyor.

Trump'ın azil sürecinin önünü açan daha önceki oylamada altı Cumhuriyetçi senatör eski başkan aleyhinde oy kullanmıştı.

Trump suçlu bulunursa

Trump, suçlu bulunması halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacağı gibi, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de yeniden aday olamayacak. Donald Trump, ABD'de azil istemiyle ikinci kez yargılanan ilk başkan. Bir yıl önce Ukrayna skandalı nedeniyle hakkında başlatılan azil soruşturması, Trump lehine sonuçlanmıştı.

AP,AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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