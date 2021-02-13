Trump'ın azil yargılanmasında sona doğru

Yargılamada nihai kararın bugün verilmesi bekleniyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak'taki Kongre baskınına neden olmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın, azil istemiyle Senato'daki yargılanması devam ediyor. Senato üyelerinin, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair karar vereceği oylama büyük olasılıkla bugün yapılacak.

Dördüncü günü sona eren yargılamada Trup'ın avukalatları, kendilerine ayrılan 16 saatlik savunma süresinin yaklaşık üç saatini kullandı. Avukatlar, Trump'a yönelik suçlamaları "kuyruklu yalan" olarak tanımlarken, eski başkanın Kongre'deki olayların yaşandığı gün destekçilerine yaptığı "savaşın" çağrısının sembolik anlam ifade ettiğini ileri sürdü. Avukatlar, Trump'ın ifadelerinin ABD Anayasası'na göre ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini savundu.

"Demokratlar cadı avı peşinde"

"Görevi sona ermiş bir başkanı azil istemiyle yargılamanın anayasal olmadığını" savunan avukatlar Demokratların, "siyasi cadı avı" peşinde olduğunu dile getirdi.

Savunma ekibi Senato'ya Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuşmalarının yer aldığı bir video izletti. Videoda Biden ve Harris'in Kongre baskınından önceki konuşmalarında, Trump gibi "sonuna kadar savaşma" ve "mücadele etme" gibi ifadeler kullandığına dikkat çekildi. Avukat Michael T. Van der Veen, bu durumun "iki yüzlülük" olduğunu belirterek, böylesi sözlerin siyasette sıklıkla kullanıldığına işaret etti.