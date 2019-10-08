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Trump’ın azli davasının kilit ismi Giuliani: “İfade vermeyeceğim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Rudi Giuliani, istediği şartlar yerine getirilmediği sürece soruşturma kapsamında ifade vermeyeceğini söyledi.Donald Trump’ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Trump’ın kişisel avukatı Rudi Giuliani soruşturmayı yürüten Adam Schiff’in komiteden ayrılması için oylama yapılmadan ifade vermeyeceğini ya da bilgi aktarmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Rudi Giuliani, istediği şartlar yerine getirilmediği sürece soruşturma kapsamında ifade vermeyeceğini söyledi.

Donald Trump’ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Trump’ın kişisel avukatı Rudi Giuliani soruşturmayı yürüten Adam Schiff’in komiteden ayrılması için oylama yapılmadan ifade vermeyeceğini ya da bilgi aktarmayacağını söyledi. Giuliani’nin “Schiff’in komiteden ayrılması için bir oylama yapılmadan önce ifade vermem” ifadelerini kullandı.

Senato Yargı Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi Parti üyesi Lindsay Graham, daha önce Giuliani’yi komitesinin önünde ifade vermeye davet edeceğini söylemişti. Giuliani ise, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’na yönelik görevden alma davalarını engellemek amacıyla Demokratlara karşı dava hazırladığında bulunduğu açıklamasını yapmıştı.

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