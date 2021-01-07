Trump'ın azli için 25'inci madde çağrıları

Trump için azil süreci başlatılmasını destekleyen Cumhuriyetçiler de var.Seçim sonuçlarının onaylanacağı Çarşamba günü Trumptaraflarının ABD Kongresi'ni basmasından Trump'ı sorumlu tutan Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, "Dün Capitol'de (ABD Kongresi'nin bulunduğu bina) yaşananlar, Başkan'ın kışkırtmaları sonucu gerçekleşen ABD'ye karşı bir başkaldırıydı" diye konuştu. Schumer, sözlerini "Bu Başkan bir gün daha bile makamında kalmamalıdır" şeklinde sürdürdü.

Schumer, Trump'ın görevden alınması için en hızlı yolun da ABD Anayasası'na ek 25'inci madde olduğunu söyledi. Ancak böyle bir azil için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın kabinesinin de destek vermesi, ayrıca Senato ile Temsilciler Meclisi'nde de üçte ikilik çoğunluk sağlanması gerektiğine dikkat çeken Schumer, Pence ve kabinenin bu süreci başlatmaması durumunda ise Kongre'nin Başkan'ın azli için normal süreci işleteceğini kaydetti.

Cumhuriyetçiler'den de destek var

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler arasında da Trump'ın kısa yoldan görevden alınmasına olanak tanıyan 25'inci maddenin işletilmesini isteyenler var. Cumhuriyetçi Milletvekili Adam Kinzinger, Twitter hesabından Trump'ın 25'inci madde uyarınca görevden alınması çağrısında bulunarak "Her şey Başkan'ın sadece yükümlülükleri ve ettiği yeminden değil, aynı zamanda gerçeklerden de kaçtığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.