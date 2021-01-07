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Trump'ın azli için 25'inci madde çağrıları

07.01.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Trump'ın azli için 25'inci madde çağrıları

ABD Senatosu'nda Demokratların lideri Chuck Schumer, devir-teslimden önce Trump'ın kısa yoldan 25'inci madde uyarınca görevden alınmasını istedi.

Trump için azil süreci başlatılmasını destekleyen Cumhuriyetçiler de var.Seçim sonuçlarının onaylanacağı Çarşamba günü Trumptaraflarının ABD Kongresi'ni basmasından Trump'ı sorumlu tutan Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, "Dün Capitol'de (ABD Kongresi'nin bulunduğu bina) yaşananlar, Başkan'ın kışkırtmaları sonucu gerçekleşen ABD'ye karşı bir başkaldırıydı" diye konuştu. Schumer, sözlerini "Bu Başkan bir gün daha bile makamında kalmamalıdır" şeklinde sürdürdü.

Schumer, Trump'ın görevden alınması için en hızlı yolun da ABD Anayasası'na ek 25'inci madde olduğunu söyledi. Ancak böyle bir azil için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın kabinesinin de destek vermesi, ayrıca Senato ile Temsilciler Meclisi'nde de üçte ikilik çoğunluk sağlanması gerektiğine dikkat çeken Schumer, Pence ve kabinenin bu süreci başlatmaması durumunda ise Kongre'nin Başkan'ın azli için normal süreci işleteceğini kaydetti.

Cumhuriyetçiler'den de destek var

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler arasında da Trump'ın kısa yoldan görevden alınmasına olanak tanıyan 25'inci maddenin işletilmesini isteyenler var. Cumhuriyetçi Milletvekili Adam Kinzinger, Twitter hesabından Trump'ın 25'inci madde uyarınca görevden alınması çağrısında bulunarak "Her şey Başkan'ın sadece yükümlülükleri ve ettiği yeminden değil, aynı zamanda gerçeklerden de kaçtığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Yorum: Trump'a imkan verenler de suçlu

Temsilciler Meclisi'nde 19 Demokrat milletvekilinin daha 25'inci madde için harekete geçilmesine isterken kabine üyeleri arasında yapılan toplantıda da konunun gündeme geldiği belirtiliyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Adam Kinzinger ve başka diğer önemli bir üyenin daha Trump'ın azli için 25'inci maddeye yeşil ışık yakılmasını desteklediği, sadece bir kabine üyesinin bu yola başvurulması konusunda tartıştığı aktarıldı.

Trump'ın görevinin bitmesine iki hafta kaldığı için normal azil sürecinin tamamlanamayacağı tahmin ediliyor.

Seçim sonuçlarının ABD Kongresi'nde onaylanmasının ardından müstakbel Başkan Joe Biden, 20 Ocak'ta düzenlenecek törenle görevi resmen devralacak.

Peki 25'inci madde ne diyor?

Amerikan Anayasası'na ek 25'inci madde başkanın hastalık gibi görevini yerine getiremediği ya da istifa edemediği durumlarda kısa yoldan görevden alınmasını öngörüyor. Ancak bu maddenin uygulanması için başkan yardımcısı ve kabinenin onayı gerekiyor. Düzenleme uyarınca görevden alınan başkanın yerine de yardımcısı geçiyor.

Bu madde, eski Başkan John F. Kennedy'nin öldürülmesinin ardından 1967 yılında anayasaya eklenmişti. Demokratlar Aralık 2019'da da Trump'ın Ukrayna skandalının soruşturulmasını engellediği ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alınmasını istemişti. Ancak Senato'da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler Trump için azil sürecinin başlatılmasını engellemişti.

Reuters,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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